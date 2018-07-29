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Суарес та Андре Гомеш можуть пропустити початок сезону через травми

22:56 39 Читать на русском
Суарес та Андре Гомеш можуть пропустити початок сезону через травми
Луїс Суарес / Sky Sports

Нападник Барселони Луїс Суарес та півзахисник Андре Гомеш отримали травми у США під час підготовки "блаугранас" до нового сезону та були змушені повернутись до Іспанії.

Каталонська Барселона перемогла Тотенхема у рамках Міжнародного кубку чемпіонів, який проходить у США, однак, після цього матчу Луїс Суарес та Андре Гомеш були змушені повернутись в Іспанію через пошкодження.

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Обидва футболісти отримали травми підколінного сухожилля під час матчу проти Тотенхема.

Повідомляється, що Андре Гомеш може провести у лазареті команди близько трьох місяців.

Що стосується Луїса Суареса, то його травма вважається менш серйозною, проте уругваєць повинен пройти додаткове обстеження, щоб визначити ступінь важкості травми.

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Барселона - Тоттенхем: Неділя 29 липня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 2 : 2 )
( пен. 5 : 3 )
Тоттенхем
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Теги
Барселона - Тоттенхем Луїс Суарес Луїс Суарес Андре Гомеш Андре Гомеш Барселона Барселона Іспанія
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