Суарес та Андре Гомеш можуть пропустити початок сезону через травми

Нападник Барселони Луїс Суарес та півзахисник Андре Гомеш отримали травми у США під час підготовки "блаугранас" до нового сезону та були змушені повернутись до Іспанії.

Каталонська Барселона перемогла Тотенхема у рамках Міжнародного кубку чемпіонів, який проходить у США, однак, після цього матчу Луїс Суарес та Андре Гомеш були змушені повернутись в Іспанію через пошкодження.

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Обидва футболісти отримали травми підколінного сухожилля під час матчу проти Тотенхема.

Повідомляється, що Андре Гомеш може провести у лазареті команди близько трьох місяців.

Що стосується Луїса Суареса, то його травма вважається менш серйозною, проте уругваєць повинен пройти додаткове обстеження, щоб визначити ступінь важкості травми.

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