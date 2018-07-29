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Суарес и Андре Гомеш могут пропустить начало сезона из-за травм

22:56 12 Читати українською
Суарес и Андре Гомеш могут пропустить начало сезона из-за травм
Луис Суарес / Sky Sports

Нападающий Барселоны Луис Суарес и полузащитник Андре Гомеш получили травмы в США во время подготовки "блаугранас" к новому сезону и были вынуждены вернуться в Испанию.

Каталонская Барселона победила Тоттенхэма в рамках Международного кубка чемпионов, который проходит в США, однако, после этого матча Луис Суарес и Андре Гомеш были вынуждены вернуться в Испанию из-за повреждения, сообщает Sky Sports.

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Оба футболиста получили травмы подколенного сухожилия во время матча против Тоттенхэма.

Сообщается, что Андре Гомеш может провести в лазарете команды около трех месяцев.

Что касается Луиса Суареса, то его травма считается менее серьезной, однако уругваец должен пройти дополнительное обследование, чтобы определить степень тяжести травмы.

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Барселона - Тоттенхэм: Воскресенье 29 июля 2018

Барселона
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 2 : 2 )
( пен. 5 : 3 )
Тоттенхэм
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Теги
Барселона - Тоттенхэм Луис Суарес Луис Суарес Андре Гомеш Андре Гомеш Барселона Барселона Испания
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