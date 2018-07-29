Суарес и Андре Гомеш могут пропустить начало сезона из-за травм

Нападающий Барселоны Луис Суарес и полузащитник Андре Гомеш получили травмы в США во время подготовки "блаугранас" к новому сезону и были вынуждены вернуться в Испанию.

Каталонская Барселона победила Тоттенхэма в рамках Международного кубка чемпионов, который проходит в США, однако, после этого матча Луис Суарес и Андре Гомеш были вынуждены вернуться в Испанию из-за повреждения, сообщает Sky Sports.

Привлекательная премьера Короля Артура – великолепный гол и отличный матч от новичка Барселоны

Оба футболиста получили травмы подколенного сухожилия во время матча против Тоттенхэма.

Сообщается, что Андре Гомеш может провести в лазарете команды около трех месяцев.

Что касается Луиса Суареса, то его травма считается менее серьезной, однако уругваец должен пройти дополнительное обследование, чтобы определить степень тяжести травмы.

Барселона подписала 8-летнего украинского футболиста