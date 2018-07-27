Барселона підписала 8-річного українського футболіста

Юний український футболіст Родіон Калашніков потрапив у академію каталонської Барселони.

Восьмирічний український футболіст Родіон Калашніков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що продовжить свою кар'єру в академії Барселони.

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Юний українець буде виступати у Барселоні D.

До слова, Родіон народився в Україні та розпочав свої перші футбольні кроки у академії Дніпра.

Згодом Калашніков разом з родиною перебрався до Іспанії, де розпочав грати за юнацьку команду каталонського клубу Дамм.

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