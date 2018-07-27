toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ЛІГА ЄВРОПИ

Барселона підписала 8-річного українського футболіста

13:23 1873 Читать на русском
Барселона підписала 8-річного українського футболіста
Родіон Калашніков / фото з соцмереж

Юний український футболіст Родіон Калашніков потрапив у академію каталонської Барселони.

Восьмирічний український футболіст Родіон Калашніков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що продовжить свою кар'єру в академії Барселони.

Барселона готова зачекати до наступного літа, щоб підписати Рабйо безкоштовно

Юний українець буде виступати у Барселоні D.

До слова, Родіон народився в Україні та розпочав свої перші футбольні кроки у академії Дніпра.

Згодом Калашніков разом з родиною перебрався до Іспанії, де розпочав грати за юнацьку команду каталонського клубу Дамм.

"Я не прийму вибачення Барселони, поки вони не продадуть нам Мессі". Президент Роми – дотепно про "крадіжку" Малкома

Теги
Головне Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Родіон Калашніков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
2
год
:
16
хв
Суми
16:30
Зірка
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук