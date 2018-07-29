Приваблива прем'єра Короля Артура – чудовий гол і відмінний матч від новачка Барселони

Новачок іспанської Барселони Артур продовжує збирати компліменти фахівців. Цього разу він вразив експертів у першому спарингу "блаугранас" проти Тоттенхема.

Бразилець продемонстрував прекрасне вміння грати в пас, а також заслуговує оцінки за відмінне навантажування карного майданчика своєю невтомною правою ногою, повідомляє Mundo Deportivo.

Артур відзначився красивим дебютним голом за Барселону

Дебют Артура за Барсу не міг бути кращим. Він разом із ще одним новачком – Клеманом Лангле – опинився в старті, а Малком почав гру з лави для запасних. Бразилець, який грав із "четвіркою" на спині (в офіційних матчах під цим номером виступає безумовний гравець основи Іван Ракітіч – Футбол 24), зайняв позицію у центрі поля, ближче до правого флангу. Перший тайм проти Тоттенхема у виконанні 21-річного хавбека був неймовірним. Він показав свій високий рівень, а вишенькою на торті став забитий гол. На 29-й хвилині поєдинку Артур отримав передачу від Рафіньї і віртуозним ударом правою надіслав м'яч у лівий верхній кут воріт Гаццаніги.

Ще до забитого м'яча, до речі, стильно відсвяткованого з партнерами, Артур довів, що має ДНК Барселони. Власне, поціновувачі його таланту говорили про таку чесноту ще тоді, коли "блаугранас" вперше проявили зацікавлення до підписання півзахисника. Вихованець Греміо неймовірно розривав оборону Тоттенхема короткими та середніми передачами – як у центрі, де було чимало простору, так і ближче до останньої третини поля, на якій тиск оборони "шпор" був сильнішим. Та навіть так зупинити Артура захисники не змогли. Оглядачі вже заявили, що бразилець грав так, наче це далеко не перший його поєдинок за Барселону.

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"Хлопець із глибинки без жодного тату". Так назвав Артура колумніст AS Хуан Хіменес. На його думку, хавбек є раритетом у сучасному футболі. Діамант, який напередодні продемонстрував увесь свій блиск, є сином простого бразильського фермера, який полюбляє музику в стилі кантрі. Учора на магічному Роуз Боул, де Бразилія вчетверте стала чемпіоном світу, всі погляди були звернуті на представника нового покоління "селесао" – Артура. Забитий м'яч, феноменальна точність передач (93,5 %) – вражаючий дебют, і твоє ім'я на вустах в усіх під час післяматчевої прес-конференції.

"Рафінья чудово скинув мені під удар. Я пробив і влучив. Забивати завжди добре, оскільки допомагаєш команді, але найважливіше те, що тренер привітав нас усіх і задоволений тим, як пройшов матч", – пояснив дебютант після матчу.

Артур вже знає, що спостерігати за його грою – задоволення. Він вже показав свою якість під час кількох тренувань із Барсою, хоча й зізнався, що розпочав підготовку до сезону із зайвою вагою. Бразилець не нервує ("я лише прагну потрапити до основи") та запевняє, що його давня мрія стає реальністю. "Я завжди уявляв себе тут і зрештою це трапилося. Дуже добре, що так сталося". Схоже, Барселона знайшла ідеального командного гравця на довгі роки, діаманта, якого каталонцям треба лише трохи огранити.

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