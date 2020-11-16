Двоє гравців і працівник "небесно-блакитних" захворіли на коронавірус, повідомляє офіційний твіттер збірної.

Атлетіко ризикує втратити Облака на матч із Барселоною

Позитивні тести на COVID-19 здали голкіпер Родріго Муньос, нападник Луїс Суарес і прес-аташе команди Матіас Фараль. Усі вони почуваються добре, але змушені піти на самоізоляцію. Отже, дует гравців не допоможе уругвайцям у принциповому протистоянні зі збірною Бразилії 17 листопада в рамках відбору до ЧС-2022.

Окрім того, Луїс Суарес втратив нагоду помститися Барселоні 21 листопада за ганебний примус до від'їзду з Камп Ноу минулого літа. "Блаугранас" фактично вказали ветерану на двері й той опинився в Атлетіко. У складі "матрацників" форвард встиг провести 9 матчів, у яких забив 5 м'ячів.

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