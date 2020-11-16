27-річний воротар травмувався на розминці перед матчем Ліги націй, повідомляє AS.

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Облак під час заняття відчув біль у раніше прооперованому плечі та не зміг вийти на поєдинок проти збірної Косова. Медперсонал словенської національної команди наразі стежать за відновленням кіпера й той, можливо, зможе зіграти проти збірної Греції. Однак, якщо відновлювальний процес затягнеться, то словенець не зможе допомогти "матрацникам" у 10-му турі Ла Ліги.

У нинішньому сезоні Ян Облак провів 10 матчів у всіх турнірах, 5 із них – "сухі". Кілька років тому він зазнав важкої травми плеча під час невдалого падіння на газон в одному з поєдинків Прімери.

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