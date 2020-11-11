Рональд Куман очолив Барселону в один з найгірших періодів за всю історію каталонського клубу. "Кулес" борсаються в боргах, тричі поспіль провалюються у Лізі чемпіонів з жахливими 2:8 і зрештою залишаються без президента. Тривала інституційна криза досягла апогею. 57-річнному фахівцеві доводиться працювати в умовах перехідного керівництва і жорсткої економії. Його трансферні побажання відтягують до кращих часів, а Мессі знову вагається щодо власного майбутнього. Утім герою фіналу Кубка чемпіонів-1992 вдається повернути фанам надію. В інтерв'ю Mundo Deportivo Куман аналізує старт тренерської кар'єри на Камп Ноу.

Куман запланував зимову чистку Барселони – скандальна зірка та ще 4 гравці можуть пакувати валізи

Депай і Гарсія – знову на прицілі

Загалом я задоволений нашою роботою. Почуваюся комфортно на цій посаді. Ми змінюємо багато речей, насамперед, намагаємося підвищити інтенсивність колективних дій. Звісно, мене засмучує втрата очок в останніх матчах, але команда перебуває на правильному шляху. Трансфери? Маю сумніви щодо кількох позицій. Так, нам не вистачає одного-двох гравців. Зрештою все залежить від можливостей клубу. Потрібно дочекатись зими. Зважаючи на делікатне фінансове становище усієї структури, я не можу вимагати надто багато.

Було б неправильно оцінювати чужих гравців, але Депай справді підходить на роль №9. У збірній Нідерландів ми використовували його саме на цій позиції. Я щодня спілкуюсь з Планесом (трансферний директор – прим.ред). Якщо з'явиться нагода підписувати новачків, ми обов'язково це зробимо. Ерік Гарсія? Його зимовий перехід залежить лише від Манчестер Сіті. Умтіті тренується з групою, але йому все ще не вистачає фізичних кондицій.

Покаяння старожилів

Наші ветерани визнали, що їм потрібно змінюватись, адже футбол не стоїть на місці. Вони роблять все можливе, тому тренерський штаб не має жодних претензій до їхньої роботи. Реакція на провальний сезон була належною – старожили працюють відмінно, я не маю права скаржитись на брак самовіддачі.

Я відверто поговорив з Мессі в перший же день після свого призначення. Ніколи в ньому не сумнівався. Він тренується із задоволенням. Погодьтесь, коли найкращий гравець світу перебуває у вашій роздягальні – так значно спокійніше. Якщо Лео готовий на сто відсотків, місце у стартовому складі йому гарантоване.

Проблеми Грізманна і втрата лідера

Грізманну потрібно повернути колишню упевненість – це приходить з голами. Не можу сказати, що він погано працює не тренуваннях. Можливо, у збірній Франції йому дають більше свободи, але там його позиція не змінюється роками. Це нормальний процес. Футболіст, який стільки працює, аби виправити ситуацію, рано чи пізно отримає бажану винагороду. Антуан може зіграти на кількох позиціях – "десятки", "дев'ятки", ближче до правого флангу. Мова йде про універсального гравця.

Травма Ансу Фаті – це болючий удар для усієї команди. Ми втратили виконавця, який чудово прогресував, міг закрити відразу дві позиції в атаці – правого вінгера і центрфорварда. Зараз потрібно довіряти іншим футболістам. Дембеле? Насамперед, треба відзначити його фізичну готовність. Усман додає з кожним матчем. Майстерність цього гравця не викликає жодних сумнівів. Він володіє неймовірною швидкістю, завжди націлений на ворота. Я повністю задовлений його самовіддачею прямо зараз.

Фаті успішно прооперований – Барселона оголосила терміни відновлення таланта

Чому не очолив Барсу раніше

Іспанський футбол не сильно змінився порівнюючи з епохою "дрім-тім". Чимало нижчих за класом команд володіють унікальною здатністю створювати грандам проблеми – так було завжди. Усі гарно захищаються і відмінно працюють з м'ячем. Арбітри? Скандальні рішення траплялись і раніше, але зараз багато уваги приділяється VAR. Мені не подобається, що технології втручаються настільки часто. Окей, можна було б перевіряти наявність офсайдів, але рефері переглядають геть усе, найменше єдиноборство. Я підтримую запровадження системи VAR, однак зараз вона провокує хаос.

Це правда, що я міг опинитись на тренерському мостику Барси значно раніше. Ще у далекому 2003-му мене запрошував Жоан Лапорта, який щойно виграв вибори. Ми швидко домовились, але Барса відмовилась платити компенсацію Аяксу. Зрештою клуб запросив Райкарда. Минулої зими я вдруге отримав пропозицію. Вони шукали тренера, та я не міг покинути збірну Нідерландів напередодні Євро (турнір перенесли на 2021-й – прим.ред).

Юний вундеркінд і фаворит ЛЧ

Хто з підопічних вразив найбільше? Педрі. Я не чув про нього раніше, лише переглянув кілька відеоматеріалів. Ніхто не очікував, що він вистрілить у першому ж сезоні. Не забуваймо, що ми говоримо про 17-річного футболіста, який щойно дебютував у Ла Лізі.

Нам зарано думати про перемогу в Європі. Баварія сильно вирвалась вперед. Я можу гарантувати якісні зміни, але задля титулів доведеться працювати значно більше. Барселона перебуває на перехідному етапі.

"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів