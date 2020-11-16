Двое игроков и работник "небесно-голубых" заболели коронавирусом, сообщает официальный твиттер сборной.

Атлетико рискует потерять Облака на матч с Барселоной

Положительные тесты на COVID-19 сдали голкипер Родриго Муньос, нападающий Луис Суарес и пресс-атташе команды Матиас Фараль. Все они чувствуют себя хорошо, но вынуждены уйти на самоизоляцию. Таким образом, дуэт игроков не поможет уругвайцам в принципиальном противостоянии со сборной Бразилии 17 ноября в рамках отбора к ЧМ-2022.

Кроме того, Луис Суарес потерял возможность отомстить Барселоне 21 ноября за позорное принуждение к отъезду с Камп Ноу прошлым летом. "Блаугранас" фактически указали ветерану на дверь и тот оказался в Атлетико. В составе "матрасников" форвард успел провести 9 матчей, в которых забил 5 мячей.

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