Суарес подхватил коронавирус – сладкая месть Барселоне временно отложена
Сборная Уругвая объявила о трех случаях инфицирования печально известным COVID-19 в лагере национальной команды. Среди больных, в частности, форвард мадридского Атлетико Луис Суарес.
Двое игроков и работник "небесно-голубых" заболели коронавирусом, сообщает официальный твиттер сборной.
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Положительные тесты на COVID-19 сдали голкипер Родриго Муньос, нападающий Луис Суарес и пресс-атташе команды Матиас Фараль. Все они чувствуют себя хорошо, но вынуждены уйти на самоизоляцию. Таким образом, дуэт игроков не поможет уругвайцам в принципиальном противостоянии со сборной Бразилии 17 ноября в рамках отбора к ЧМ-2022.
Кроме того, Луис Суарес потерял возможность отомстить Барселоне 21 ноября за позорное принуждение к отъезду с Камп Ноу прошлым летом. "Блаугранас" фактически указали ветерану на дверь и тот оказался в Атлетико. В составе "матрасников" форвард успел провести 9 матчей, в которых забил 5 мячей.
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