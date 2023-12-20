Інтер Маямі планує суттєво підсилити склад для боротьби за найвищі місця у наступному сезоні.

За попередні півроку флоридці запросили Мессі, Альбу, Бускетса та інших статусних новачків, але цього не вистачило навіть для виходу у плей-офф МЛС. Клуб Девіда Бекхема налаштований показати значно кращі результати у новій кампанії.

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Крім очікуваного Луїса Суареса, Інтер планує підсилення ще на 3 позиції, повідомляє Inter Miami News. Йдеться про центрального півзахисника, правого захисника та центрального захисника, де виступає український легіонер Сергій Кривцов.

"На позицію центрбека необхідно запросити більш атлетичного гравця, який прикриватиме фланги. Хоча Камал Міллер та Сергій Кривцов є надійними оборонцями, їхня нестача швидкості погано поєднується зі стилем гри Інтера.

Залучення захисника, який може добре розподіляти м'яч та атлетично прикривати фланги, забезпечить Маямі необхідне прикриття", – аналізує джерело.

Нагадаємо, 32-річний Кривцов у дебютний сезон за Інтер Маямі провів 37 матчів, оформивши один гол та один асист.

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