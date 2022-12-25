Спробу підписати 35-річного форварда здійснив Аль-Халідж. Клуб із Саудівської Аравії пропонував контракт на 18 місяців із зарплатою у 6 мільйонів доларів, але отримав відмову, повідомляє Фабріціо Романо.

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За інформацією інсайдера, Суарес вже визначився, де продовжить кар'єру. Луїс приєднається до Греміо, з яким уже має цілковиту усну домовленість. Незабаром очікується підписання контракту, який розрахований на 2 сезони.

Відтак, уругваєць відмовився від шансу зіграти в одній лізі з Кріштіану Роналду. За чутками, португалець завершує свій перехід у Аль-Наср. Зрештою, Суареса можна зрозуміти, адже йому пропозицію зробив не лідер чемпіонату Саудівської Аравії, а передостання команда ліги. Натомість Греміо після повернення в елітний дивізіон збирає команду, яка в новому сезоні навіть не буде думати про боротьбу за виживання.

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