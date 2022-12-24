Колишній наставник Мілана, Реала та низки інших команд Фабіо Капелло зовсім не співчуває Кріштіану Роналду, який мляво виступив на ЧС-2022 і залишився без клубу.

"Роналду сам накликав це на себе. Чинити так наприкінці своєї кар'єри... Це ганьба.

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Його досягнення як гравця не можна ставити під сумнів, але він завжди був зарозумілим. Тепер він запропонував себе багатьом клубам, але не знайшов жодного, який повірив би в нього. Він став надто громіздким для будь-якої команди", – наводить слова Капелло Football Italia.

Нагадаємо, Роналду організував скандальне інтерв'ю і змусив Манчестер Юнайтед достроково розірвати контракт. Виступ 37-річного форварда збірної Португалії на ЧС також не назвеш яскравим – один гол з пенальті, низка скандалів і сидіння на лаві запасних у плей-офф.

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