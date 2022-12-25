Попытку подписать 35-летнего форварда предпринял Аль-Халидж. Клуб из Саудовской Аравии предлагал контракт на 18 месяцев с зарплатой в 6 миллионов долларов, но получил отказ, сообщает Фабрицио Романо.

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По информации инсайдера, Суарес уже определился, где продолжит карьеру. Луис присоединится к Гремио, с которым уже имеет полную устную договоренность. В скором времени ожидается подписание контракта, рассчитанного на 2 сезона.

Следовательно, уругваец отказался от шанса сыграть в одной лиге с Криштиану Роналду. По слухам, португалец завершает свой переход в Аль-Наср. В конце концов Суареса можно понять, ведь ему предложение сделал не лидер чемпионата Саудовской Аравии, а предпоследняя команда лиги. В то же время Гремио после возвращения в элитный дивизион собирает команду, которая в новом сезоне даже думать не будет о борьбе за выживание.

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