Якщо перед стартом ЧС-2022 Мессі схилявся до продовження кар’єри за океаном, то зараз пріоритет аргентинця – Європа і ПСЖ. Французькі ЗМІ переконують, що новоспечений чемпіон світу хотів би продовжити контракт з паризьким грандом. Щонайменше на рік. Тим часом Девід Бекхем рве на собі волосся. У власника Інтер Маямі може зірватися ще 3 великі угоди. Суарес, Сеск і Бускетс повинні були скласти компанію Мессі в його американській авантюрі. Усі операції – на паузі.

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Та найбільше страждають фанати Барселони, яких цілий рік дражнили грандіозним камбеком. Щоправда, “блаугранас” не мали жодних шансів. Лапорта займався популізмом, переслідуючи власні інтереси. Де тут зарита собака? За однією з версій, керівництво клубу через лояльні до себе ЗМІ намагалося відбілити репутацію презі, який не зумів зберегти найкращого в історії. Мовляв, погляньте, ми старалися, зі штанів вистрибували. І взагалі Лео пішов не через нас – це клятий фейр-плей Ла Ліги. Тебас вставляє нам палки у колеса.

Насправді ж повернення Мессі на Камп Ноу з самого початку було утопією. Що зрозуміло і без економічної освіти. Як відомо, після ери Бартомеу з його горе-функціонерами Барселона ледь не стала банкрутом. Борги каталонського клубу перевищують 1 мільярд євро. І навіть 4 фінансові важелі (насамперед, продаж 25% телеправ) не розв’язують усіх проблем. Це рішення на короткострокову перспективу. Вимушені стабілізаційні заходи. Барса отримала близько 800 млн євро, частково погасила борги, а решту використала для реєстрації літніх новачків – Роберта, Кунде, Рафіньї, Крістенсена та Кесьє.

Однак, каталонці досі не розібралася зі своєю найбільшою проблемою – височенними зарплатами. Навпаки, з 1 січня ситуація стане критичною. При встановленій стелі у 400 млн євро, витрати на контракти зростуть до 600. Фактично у “блаугранас” зв’язані руки. Тебас попередив, що вони не зможуть нікого підписати. Аби запросити футболіста з окладом Мессі (25-30 млн брутто), потрібно вивільнити 100 мільйонів. І продаж Де Йонга – не панацея.

Навіть якби Барса відправила нідерландця в МЮ за 80 млн євро, то отримала б до віртуального бюджету фейр-плей... лише 19! Амортизація трансферу становила б 50% від загальної суми угоди. Ще 40 мільйонів сумуються із зарплатою гравця (16) і діляться на 3. Усе просто, повернення Мессі – неможливе без комплексного підходу у питанні зменшення зарплат. Тим паче найбільші товстосуми (Альба, Бускетс чи Де Йонг) навіть слухати не хочуть про нові обмеження.

Отже, якщо Мессі прагне зберегти власні заробітки на нинішньому рівні, варіант з Барсою виглядає несерйозно. Аргентинець мав би грати за “копійки”. А після коронації на ЧС і негласного звання GOAT він отримає купу козирів в переговорах. ПСЖ без проблем знайде кілька зайвих мільйонів, Барса – ні.

Зрештою каталонці роблять ставку на молодих футболістів. Повернення Мессі могло б їм нашкодити. Зважаючи на вік аргентинця та улюблену схему Хаві, 4-3-3 зі швидкими флангами, тренеру довелося б розчищати місце у півзахисті – можливо, ціною Гаві. А це вже суперечить принципам спортивного проєкту. Загнаний у глухий кут Лапорта тепер заявляє, що Барса не продаватиме активи заради Мессі, і йому не хочеться даремно обнадіювати фанатів. Здається, це крапка. Проте, Лео обов’язково повернеться, можливо, вже у статусі функціонера.

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