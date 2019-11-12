Шахтар – Динамо: стюарди не пропустили на стадіон уболівальників з атрибутикою киян

Перед матчем 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо стюарди не дозволили кільком уболівальникам з атрибутикою київського клубу зайти на стадіон.

Інцидент торкнувся харків'янки Ірини Васюренко, її сина і невістки. Стюарди вимагали у них здати динамівські шарфи у камеру схову, мотивуючи це можливими провокаціями.

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"Ми купили три квитки вартістю 250 гривень у другий ряд одного з центральних секторів, щоб бути поближче до тієї тренерської лави, де мав сидіти тренер нашої команди Олексій Михайличенко зі своїм штабом. Хотілося подивитися, як поводяться під час гри тренери. Також прийшли заздалегідь, щоб постежити за розминкою команди.

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Щось схоже зі мною трапилося торік. Тоді теж прийшла на матч Шахтар – Динамо і почула від охоронців схожу балачку про провокації. Але тоді ми домовилися, що ховаю шарф у сумку і йду на трибуни. Цього разу стюарди були впертіші. Вони категорично сказали: "Або віддаєте шарф у камеру схову, або на стадіон не потрапите". У цю мить, мушу визнати, трохи немудро вчинив мій син. Він вхопив шарф, прорвався крізь кордон і збирався побігти на стадіон. Та його, звісно, піймали, удвох скрутили і ще й розбили губу", – цитує вболівальницю Динамо Главком.

Постраждалі викликали поліцію, але приїжджати наряд не поспішав. Чергові поліцейські поруч зі стадіоном теж заяву приймати відмовлялися, сказавши, що це не їх компетенція. Врешті, вболівальники не змогли потрапити на свої місця, а попросилися на сектор ультрас Динамо, звідки і підтримували свою команду.

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