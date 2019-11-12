Шахтер – Динамо: стюарды не пропустили на стадион болельщиков с атрибутикой киевлян

Перед матчем 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо стюарды не позволили нескольким болельщикам с атрибутикой киевского клуба зайти на стадион.

Инцидент коснулся харьковчанки Ирины Васюренко, ее сына и невестки. Стюарды требовали у них сдать динамовские шарфы в камеру хранения, мотивируя это возможными провокациями.

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"Мы купили три билета стоимостью 250 гривен во второй ряд одного из центральных секторов, чтобы быть поближе к той тренерской скамье, где должен был сидеть тренер нашей команды Алексей Михайличенко со своим штабом. Хотелось посмотреть, как ведут себя во время игры тренеры. Также пришли заранее, чтобы понаблюдать за разминкой команды.

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Нечто похожее со мной случилось в прошлом году. Тогда тоже пришла на матч Шахтер – Динамо и услышала от охранников похожую разговор о провокации. Но мы договорились, что прячу шарф в сумку и иду на трибуны. На этот раз стюарды были упрямее. Они категорически сказали: "Или отдаете шарф в камеру хранения, или на стадион не попадете". В этот момент, должна признать, немного неразумно поступил мой сын. Он схватил шарф, прорвался сквозь границу и собирался побежать на стадион. И его, конечно, поймали, вдвоем скрутили и еще разбили губу", – цитирует болельщицу Динамо Главком.

Пострадавшие вызвали полицию, но приезжать наряд не спешил. Дежурные полицейские рядом со стадионом тоже заявление принимать отказывались, сказав, что это не их компетенция. Наконец, болельщики не смогли попасть на свои места, а попросились на сектор ультрас Динамо, откуда и поддерживали свою команду.

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