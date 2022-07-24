Чемпіонат світу 2022 з футзалу серед студентів наближається до завершення. Українці гратимуть у фіналі.

Чоловіча студентська команда "синьо-жовтих" на груповому етапі Мундіалю здолала Словаччину (4:1), розгромила Оман (9:0) та поступилась Бразилії (3:6). Зрештою, з другого місця наша збірна вийшла у чвертьфінал.

Колишній капітан збірної України з футзалу знову гратиме на Росії – рівень цинізму зашкалює

Суперником була Польща, яку українці просто не помітили – погром 7:0. У півфіналі "синьо-жовті" протистояли португальцям, господарям турніру. Було важче. Основний час завершився нічиєю 2:2, але в серії пенальті влучнішою була Україна – 3:1.

Вже сьогодні, 24 липня, наша збірна зустрінеться у фіналі чемпіонату світу з Бразилією, якій поступилась на груповому етапі.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна набрала перші очки у сезоні та відірвалася від конкурентів – скоро обійдемо Росію