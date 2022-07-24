Студентська збірна України з футзалу здолала Португалію й у фіналі ЧС-2022 зіграє проти своїх кривдників
Чемпіонат світу 2022 з футзалу серед студентів наближається до завершення. Українці гратимуть у фіналі.
Чоловіча студентська команда "синьо-жовтих" на груповому етапі Мундіалю здолала Словаччину (4:1), розгромила Оман (9:0) та поступилась Бразилії (3:6). Зрештою, з другого місця наша збірна вийшла у чвертьфінал.
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Суперником була Польща, яку українці просто не помітили – погром 7:0. У півфіналі "синьо-жовті" протистояли португальцям, господарям турніру. Було важче. Основний час завершився нічиєю 2:2, але в серії пенальті влучнішою була Україна – 3:1.
Вже сьогодні, 24 липня, наша збірна зустрінеться у фіналі чемпіонату світу з Бразилією, якій поступилась на груповому етапі.
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