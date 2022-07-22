Перші очки у єврокампанії 2022/23 вже впали у скарбничку України. Шахтар завдяки прямій путівці у груповий турнір Ліги чемпіонів набрав 0,800 бала, а посеред тижня залікові пункти були здобуті і безпосередньо на футбольному полі.

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Динамо завдяки нічиїй з Фенербахче (0:0) здобуло 0,5 очка, що після поділу на 5 команд-учасниць складає 0,1 бала в таблицю коефіцієнтів. Ворскла, яка обіграла АІК, поповнила доробок України на 0,2 бала. Відповідно, наші клуби вже здобули 1,1 бала у рейтинг асоціацій УЄФА.

Україну також представляють Зоря та СК Дніпро-1, які ще не стартували у єврокубках – перші матчі ці команди зіграють у серпні.

Наразі Україна посідає 13 місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Попереду Росія, клуби якої дискваліфіковані на поточний євросезон. Вона автоматично отримала 4,333 бала і відірвалася від нас на 1,315. Втім, за умови вдалих виступів у єврокубках Україна має реальну можливість обійти агресорів вже найближчим часом.

Для того, щоб мати шанси напряму делегувати чемпіона України у груповий турнір ЛЧ 2024/25, за підсумками поточного сезону потрібно посісти хоча б 11 місце (10 позиція вже гарантує пряму путівку). Наразі відставання України від Сербії, яка має чотирьох представників у єврокубках (відповідно, всі її очки діляться на 4) складає більше двох балів (2,475, якщо бути точним).

Але водночас потрібно не забувати озиратися назад, адже нас активно підтискають Норвегія, Швейцарія та Греція, які, щоправда, наразі набрали менше балів, ніж Україна. Ми зуміли дещо відірватися від переслідувачів.

Нагадаємо, через рік чемпіон України змушений буде починати боротьбу в ЛЧ з третього раунду кваліфікації, а віце-чемпіон – з другого. Це мало статися вже у цьому сезоні, але завдяки дискваліфікації росіян Шахтар напряму вийшов у груповий турнір Ліги чемпіонів. А от Динамо для омріяного групового турніру потрібно пройти одразу трьох суперників.

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