Чемпионат мира 2022 года по футзалу среди студентов близится к завершению. Украинцы будут играть в финале.

Мужская студенческая команда "сине-желтых" на групповом этапе Мундиаля одолела Словакию (4:1), разгромила Оман (9:0) и уступила Бразилии (3:6). Наконец, со второго места наша сборная вышла в четвертьфинал.

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Соперником была Польша, которую украинцы просто не заметили – погром 7:0. В полуфинале "сине-желтые" противостояли португальцам, хозяевам турнира. Было труднее. Основное время завершилось ничьей 2:2, но в серии пенальти точнее была Украина – 3:1.

Уже сегодня, 24 июля, наша сборная встретится в финале чемпионата мира с Бразилией, которой уступила на групповом этапе.