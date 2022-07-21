Можна було б говорити про зраду, але Іваняк робить це далеко не вперше. Минулий сезоно він також провів на Росії, але в березні звідти виїхав. Торпедо повідомляє про "складні сімейні обставини".

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Насправді ж голкіпер скористався дозволами ФІФА та перебрався у чемпіонат Бельгії, в один з тамтешніх грандів. Однак на новий сезон ніхто в Європі 39-річного футзаліста не запросив. Відтак, він вирішив на 5-му місяці повномасштабної війни брататися з окупантами.

"Я радий повернутися до нашого колективу і знову стати частиною структури МФК Торпедо, де створені всі умови для того, щоб займатися улюбленою справою та досягати спортивних висот!" – заявив Іваняк. Рівень цинізму колишнього капітана збірної України може конкурувати хіба з поведінкою Анатолія Тимощука.

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