Другий ігровий день Євро-2020 назавжди залишиться у пам'яті. 12 червня, стадіон Паркер у Копенгагені. Збірна Данії приймала Фінляндію. 43-тя хвилина гри. Арену заполонила моторошна тиша. Щойно на очах майже 15-ти тисяч уболівальників Крістіан Еріксен без свідомості упав на газон. Про серцевий напад стане відомо пізніше, а саме в той момент ніхто нічого не розуміє. Тиша і страх...

Еріксен звернувся до людей, які допомогли йому оговтатись після моторошного інциденту на Євро-2020

На щастя, знайшлися ті, хто не розгубився. Капітан данців Сімон К'яер ще до виходу на поле бригади медиків почав робити своєму партнеру непрямий масаж серця. Коли ж до справи взялися лікарі, захисник разом з іншими збірниками організував навколо Крістіана імпровізовану "живу ширму". Згодом на пару з Каспером Шмайхелем уже заспокоював кохану Еріксена.

Усі спрацювали якнайкраще. Життю футболіста нічого не загрожувало, а матч навіть дограли. Водночас К'яера та медиків почали вважати героями. Цілком заслужено. Александр Чеферін вирішив вручити їм премію президента УЄФА. Однак Сімон оцінює свій внесок доволі скромно. "Те, що сталося, ми збережемо в пам'яті на все життя. Команда відреагувала на ситуацію як єдине ціле. Ми зробили все, щоб зберегти цю єдність і бути якомога кориснішими", – наголосив капітан збірної Данії.

Лише тиждень після інциденту Еріксен провів у лікарні, але ще в палаті почав записувати послання фанатам та партнерам по збірній, яка, між іншим, дісталася до півфіналу чемпіонату Європи. Натомість, опинившись удома, Крістіан зник із публічного простору. Для "виходу у світ" знадобився майже місяць. Зрештою, це сталося випадково. Футболіст із родиною проводив час у маленькому містечку Тісвільде, розташованому на узбережжі Північного моря. Там його помітив місцевий хлопчик. Спільне фото моментально розлетілося мережею.

Дива не сталося. Еріксену вживили кардіостимулятор. Про футбол не могло бути й мови. Але Крістіан однаково вирішив повернутися у Мілан, 4 серпня з'явившись на тренувальній базі Інтера. Данець приїхав не лише для зустрічі з одноклубниками. Виявляється, його сім'я дуже любить це місто. Тоді ж прозвучала дуже обнадійлива обіцянка хавбека чинних володарів Скудетто: "У мене все добре. Думаю, почну знову грати у футбол через 4-5 місяців".

Щоправда, перший візит виявився коротким. Невдовзі довелося повертатися в Данію. Як тільки справи на батьківщині вдалося владнати, Еріксен знову прибув на Апенніни. Спочатку сім'я відпочила у мальовничому Портофіно – рибальському портовому містечку на березі Лігурійського моря. Далі – знову Мілан.

Еріксен вирішив продовжувати реабілітацію у столиці Ломбардії, щоб бути ближчим до Інтера та його уболівальників. З новим головним тренером команди вийшло буквально близько – вони сусіди. Але бачаться не часто. Сімоне Індзагі більше часу проводить на тренувальній базі, а Крістіан – у знаменитому парку Семпйоне та просто на вулицях Мілана.

Данець щодня на людях, але впізнають його не так часто. Темні окуляри, медична маска та бейсболка роблять свою справу. Наразі найпримітніший орієнтир – це дитина. Світловолосий хлопчик завжди на додатковому сидінні велосипеда Еріксена. Не подумайте, що футболіст намагається уникнути уваги. Зовсім ні. Він радо спілкується з тими, хто його упізнав, і не відмовляє у спільному селфі.

Серед таких щасливчиків опинився Ерос Аквістапас – звичайний уболівальник. "Я переходив вулицю, а він був на своєму велосипеді. Я не міг повірити в це! Я був на Сан-Сіро, коли у своєму першому дербі він влучив поперечину. Я попросив про спільне фото і поцікавився новинами про його здоров'я. Мені було достатньо почути, що він почувається добре. Це єдине, що має значення", – розповів тіфозо.

Журналіст Sky Sport Даніеле Бароне ділиться своєю цілком побутовою історією про Еріксена: "У саду за будинком. Одна дитина на гойдалках, інша – у візку. Я представляюся, побоюючись заважати, але він щиро посміхається, спілкується... Запитує мене, звідки я родом. "Ах, Пескара... Матті Лунд-Нільсен – мій друг – грав у Пескарі", – каже Крістіан. Запитує мене, хто виграє Скудетто. Сцени безтурботної нормальності. Це було справді велике задоволення".

Вичерпний опис теперішнього життя Еріксена, який, одначе, не планує прощатися з футболом. У жовтні в нього запланований візит до лікарів у Оденсе. Було вирішено, що його справу вестимуть данські кардіологи. Медичний штаб Інтера з ними на зв'язку. Отож, чергова планова перевірка може дати зелене світло для величезного року до повернення.

Очікується, що після обстеження медики дозволять Еріксену повернутися до занять спортом. Нічого серйозного – велотренажер, біг навколо поля та мінімальна робота з м'ячем на майданчику неподалік від дому. Все це доведеться робити у Данії. Італійські закони забороняють навіть тренуватися зі вживленим кардіостимулятор, а про його вилучення поки не йдеться.

Не виключено, що для відновлення кар'єри Крістіану доведеться шукати новий клуб. La Gazzetta dello Sport вважає, що це може бути одна із данських команд, або ж Аякс, де Еріксен уже грав. Зрештою, наразі це все лиш мрії та плани, доля яких стане відомою вже у 2022 році. Поки данець пізнає усі принади життя без футболу. На щастя, робить це з посмішкою.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля