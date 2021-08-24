Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен вкотре подякував своїм рятівникам, які повернули гравця до життя після зупинки серця.

"Я хотів би подякувати Мортену Скйолдагеру, Мортену Боесу і всій медичній бригаді, яка допомагала мені на стадіоні Паркен 12 червня. Ви виконали фантастичну роботу і врятували мені життя.

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Також хотів би сказати спасибі своєму другові і капітану Сімону К'яеру і товаришам по збірній Данії за підтримку, яку вони надали мені 12 червня і надають донині.

Величезне спасибі уболівальникам, які надсилали повідомлення мені і моїй родині. Це багато значить для нас. Це дало нам сили. Дякую за підтримку", – цитує Еріксена сайт УЄФА.

Нагадаємо, під час матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія (0:1) Крістіан без свідомості впав на газон, після чого його терміново госпіталізували.

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