Різні виступи грандів – ранній виліт чемпіона і головного фаворита, провал учасників "групи смерті"

Перед стартом чемпіонату Європи головним фаворитом турніру букмекери вважали збірну Франції. Команда Дідьє Дешама за підсумками групового турніру, здавалося, підтвердила цей статус, посівши перше місце у "квартеті смерті" з Німеччиною, Угорщиною і Португалією. Карім Бензема, повернувшись у національну команду після тривалої перерви, відразу почав забивати. Від Франції очікували мінімум півфіналу, але вже перший раунд плей-офф став для підопічних Дешама фатальним – чинні чемпіони світу примудрилися втратити перемогу над Швейцарією, виграючи 3:1 по ходу матчу. У серії пенальті вирішального промаху припустився Кіліан Мбаппе, який провалив турнір, не відзначившись бодай одним голом. Як наслідок, "Ле Бльо" поїхали додому неочікувано рано. Після тріумфального ЧС-2018 прийшло раптове і неприємне похмілля.

Італія врятувала футбол, або Чому перемога Англії була б великим соромом

В 1/8 фіналу вилетіла і Португалія, склавши повноваження чемпіона Європи. Як і на Євро-2016, "селесао" посіли тільки третє місце в групі, але завдяки лояльному регламенту вийшли в плей-офф. Втім, Бельгія безжально поставила хрест на мріях Фернанду Сантуша та його команди про захист титулу. Єдина радість для Португалії – трофей найкращого бомбардира Євро для Кріштіану Роналду (5 голів). До слова, форвард знову зазнав нищівної критики, викинувши капітанську пов'язку та копнувши її ногою після вильоту Португалії з турніру.

Італія, Іспанія та Англія, які теж вважалися одними з головних фаворитів, зуміли дійти до вирішальних стадій. "Скуадра Адзурра" по черзі здолала обох топ-суперників у серії післяматчевих пенальті, вдруге у своїй історії ставши чемпіоном Європи. Збірна Німеччини поступилася Англії, припинивши боротьбу за трофей у тій-таки 1/8. Цікаво, що група F, яку вважали найсильнішою на чемпіонаті, не делегувала жодного свого представника навіть у чвертьфінал.

Нідерланди впевнено виграли найслабшу групу чемпіонату Європи, здобувши 3 перемоги – над Україною, Австрією і Північною Македонією. Але вже в першому раунді плей-офф команда Франка де Бура змушена була пакувати валізи. Організована збірна Чехії скористалася вилученням Маттейса Де Лігта і відправила "помаранчевих" на достроковий відпочинок. Сусід Нідерландів – Бельгія – впевнено виграла групу B та вибила Португалію, але у чвертьфіналі склала зброю перед майбутнім тріумфатором. "Золоте покоління" бельгійської збірної так нічого і не виграло.

Збірна Італії – заслужений чемпіон Європи

Вдруге у своїй історії "Скуадра Адзурра" стала найсильнішою командою Старого Світу. Підопічні Роберто Манчіні зачарували з першого ж поєдинку, демонструючи атакувальний та видовищний футбол навіть резервним складом. У плей-офф Італія пройшла Австрію, Бельгію, Іспанію, а у фіналі здолала Англію на вороже налаштованому Вемблі, пропустивши вже на другій хвилині поєдинку.

Єдина команда Євро-2020, яка фінішувала першою в групі, вигравши всі 3 матчі без пропущених голів. Перша команда в історії турніру, яка виграла дві поспіль серії пенальті. Без перебільшення феноменальний турнір видав Джанлуїджі Доннарумма – 3 матчі без пропущених голів, 9 сейвів, дві виграні серії 11-метрових (а впродовж всієї кар'єри – 5 із 5-ти). І це у 22 роки!

Але нинішня Італія – це не лише традиційно надійна оборона, хоча Лео Бонуччі та Джорджо К'єлліні провели направду фантастичний турнір. Це і топові Марко Верратті та Жоржінью в центрі поля, і сенсаційний на цьому Євро Федеріко К'єза, і реактивний Леонардо Спінаццола та інші – Лоренцо Інсіньє, Доменіко Берарді та Ко. Манчіні не віз туристів – із 26-ти гравців заявки на Євро не зіграв тільки третій кіпер Алекс Мерет. Навіть Сальваторе Сірігу вийшов на останні хвилини гри з Уельсом – розкішний жест від алленаторе "Скуадри".

Неповних 4 роки тому Італія не вийшла на ЧС-2018, програвши Швеції у плей-офф, а зараз це заслужено найсильніша команда Європи. Неймовірний прогрес! Браво, Роберто Манчіні! Браво, Доннарумма! Forza Italia!

Найдраматичніший момент Євро, який ледь не став трагедією

Вже на другий день змагань у матчі групи B Данія – Фінляндія, який приймав Копенгаген, трапився моторошний інцидент. Наприкінці першого тайму Крістіан Еріксен раптово впав на газон без свідомості. Кадри, на яких партнери данця закрили його від об'єктивів телекамер, а капітан Сімон К'яер втішає заплакану дружину гравця, і досі перед очима. Як з'ясувалося, внаслідок зупинки серця Крістіан перебував у стані клінічної смерті.

На щастя, цей бій завершився перемогою Еріксена, який прийшов до тями, а загроза життю минула. Поки невідомо, чи повернеться півзахисник на футбольне поле, але те, що лідер збірної Данії не заслуговує на таке завершення кар'єри – очевидно. Йому бажає здоров'я увесь світ.

Відкриття

Якщо виділяти команди, які приємно вразили, то це, передусім, збірна Данії на чолі з Каспером Юлмандом. Після морального потрясіння, яке спіткало команду вже в першому турі, данці зуміли оговтатися у вирішальний момент. Для виходу в плей-офф "Червоній гвардії" потрібно було перемагати Росію з якомога більшим рахунком. Сказано – зроблено. 4:1 – Данія вийшла в 1/8, а розібрана команда Черчесова закономірно поїхала додому.

Далі данці забили 4 голи Уельсу, ставши першою командою, яка у двох поспіль матчах відвантажила суперникам по 4 м'ячі. У чвертьфіналі була пройдена симпатична Чехія, а в битві за фінал знекровленій травмами Данії забракло кількох хвилин до серії пенальті. Арбітр купився на артистичне падіння Стерлінга та призначив пенальті. Каспер Шмейхель і тут майже врятував, проте Кейн був першим на добиванні. Данія, за яку вболівали дуже багато людей, не змогла вийти у фінал та повторити казку-1992, але саме колектив Каспера Юлманда отримав неофіційний приз глядацьких симпатій.

Приємно вразила і збірна Чехії, яка, на відміну від України, нав'язала боротьбу збірній Англії та вийшла у плей-офф з третього місця завдяки, передусім, своїм результатам, а не вдалому збігу обставин. Чехи і в плей-офф зробили те, що не вдалося "синьо-жовтим" – Нідерланди поїхали додому саме після зустрічі з командою Ярослава Шилгави. Боротьбу за трофей Чехія припинила у чвертьфіналі, що для середняка європейського футболу можна вважати серйозним проривом.

Відзначимо і Угорщину, яка до останнього билася в "групі смерті". Жереб був безжальним до наших сусідів, відправивши їх у квартет з Португалією, Німеччиною та Францією. Втім, команда Марко Россі змусила пишатися собою, програвши тільки стартовий матч. У поєдинку з Францією Угорщина забила першою та здобула сенсаційну нічию, а в останньому турі ледь не відправила німців додому. Ця команда билася, як могла. Такого від угорців мало хто чекав.

Що стосується гравців, то виділимо Джанлуїджі Доннарумму – героя Італії у серіях пенальті з Іспанією та Англією, який став найкращим гравцем всього чемпіонату Європи. Його співвітчизники Леонардо Спінаццола та Федеріко К'єза теж доволі несподівано відіграли вагому роль у чемпіонстві "Скуадри".

Розкішний турнір провели данці Міккель Дамсгор, Каспер Дольберг і Йоакім Меле, Дензел Дюмфріс феєрив на правому фланзі оборони Нідерландів і навіть забив двічі (зокрема, переможний гол у ворота України). Люк Шоу став чи не найкращим лівим захисником всього чемпіонату. 18-річний Педрі провів без замін усі матчі (якщо не враховувати гру зі Швейцарією, в якій він залишив поле на 118-й хвилині) і став найкращим молодим гравцем Євро. Патрік Шик, який забив стільки ж, скільки Роналду. Шведи Еміль Форсберг та Александр Ісак стали головними героями путівки в плей-офф та першого місця групи. Це головні приємні несподіванки чемпіонату Європи, який завершився 11 липня.

Розчарування

Серед команд – це, насамперед, Польща, Росія і Туреччина. Росіяни традиційно отримали не найсильнішу групу, але дві розгромні поразки поставили хрест на мріях про плей-офф. Ну, зате активно обговорювали форму України з Кримом та Донбасом. Якщо нічого не виходить на полі, то треба ж потрапити в інфопростір бодай так.

Турків та поляків багато хто бачив у плей-офф, але реальність виявилася дещо іншою. Команда Гюнеша програла всі 3 матчі та забила тільки 1 гол – заслужене останнє місце. Поляки не змогли виграти жодного матчу в групі з Іспанією, Швецією і Словаччиною. Два очки і останнє місце квартету – не допоміг навіть найкращий бомбардир Європи Роберт Лєвандовскі. Запрошення Пауло Соузи на посаду наставника "Кадри" прогнозовано стало невдалим ходом.

Серед гравців, які не виправдали покладених очікувань, відзначимо Кіліана Мбаппе та Альваро Морату. Євро-2020 мав стати турніром француза, але нападник ПСЖ провалив цей іспит. Нуль голів та вирішальний промах у серії пенальті зі Швейцарією – це точно той, хто мав стати лідером збірної Франції? Мож

Що стосується Морати, то іспанець став чи не найбільш суперечливою постаттю чемпіонату. Так, він відзначився тричі, але скільки ж не забив? Альваро мав повно моментів і міг стати найкращим бомбардиром турніру, але ж реалізація... Мората не забив пенальті у грі зі Словаччиною, а також в його пасиві вирішальний промах у півфіналі проти Італії. Форвард, у якого так вірив Луїс Енріке, схибив у вирішальний момент.

А що ж Україна?

Команда Андрія Шевченка впродовж турніру подарувала весь спектр емоцій – від негативу і розчарування до гордості та ейфорії. Проміжні 2:2 після 0:2 в матчі з Нідерландами – нічия у вкрай складному поєдинку проти головного фаворита групи була майже в кишені. "Ораньє" все ж вирвали перемогу на останніх хвилинах, але "синьо-жовті" отримали чимало компліментів за стартовий матч на турнірі. Після цього прийшла і перша перемога на Євро-2020 – Північна Македонія була обіграна завдяки голам Ярмоленка та Яремчука в першому таймі. До другої половини гри були серйозні питання, адже наша збірна чомусь зупинилася та виглядала вкрай непереконливо, але у підсумку все ж втримала, як виявилося, ключові 3 пункти.

Матч третього туру з Австрією – повне фіаско. Україну для виходу в плей-офф з другого місця влаштовувала і нічия в Бухаресті, але "синьо-жовті" за присутності кількох тисяч власних уболівальників мінімально поступилися та опинилися на краю прірви. На щастя, вдалий збіг обставин у вигляді сприятливих результатів в інших групах приніс диво та звів розчарування нанівець. Наша збірна, набравши тільки 3 очки, зуміла фінішувати останньою командою серед третіх місць, що дало право вийти в 1/8 фіналу.

Символічно, що Швеція, яка завдяки перемозі над Польщею і вивела Україну в плей-офф, і стала суперником підопічних Андрія Шевченка. Це був один із найдраматичніших матчів цього Євро. Божевільна напруга протягом усього поєдинку, жахлива травма Артема Бєсєдіна, ейфорія від вирішального м'яча Артема Довбика – вдруге за 9 років Україна пережила екстаз після гри зі збірною Швеції. Скандинави вивели нас в плей-офф, щоб від нас же і вилетіти. Команду Янне Андерссона десь шкода, але це вже не наші проблеми.

Шевченко: Я відпрацював у збірній України 5 років і роздумую над роботою в клубі

Робити якісь однозначні висновки щодо виступу України на чемпіонаті Європи не можна. З одного боку – дебютний вихід у плей-офф, історичний чвертьфінал, майже оформлений камбек після 0:2 з Нідерландами, гол Артема Довбика на 121-й хвилині гри з шведами. Але є і зворотній бік медалі – вихід в 1/8, швидше, всупереч обставинам, ніж завдяки власній вдалій грі та результатам. Були і незрозумілий провал у другому таймі з македонцями, питання до фізичної форми футболістів, недовіра тренерського штабу до резервістів, безапеляційна поразка від Австрії, а фіаско в одні ворота у чвертьфіналі з Англією варто взагалі якомога швидше викреслити з пам'яті. 10 пропущених м'ячів (антирекорд турніру) та статус єдиної команди, яка не змогла абсолютного нічого протиставити збірній Англії.

Coca-Col-ьний серіал

Кріштіану Роналду започаткував головний тренд чемпіонату Європи-2020. Перед матчем першого туру проти Угорщини нападник прибрав дві пляшки Coca-Cola, які стояли на столі перед ним. Кріш порекомендував пити просту воду, чим викликав справжній резонанс.

Шляхом Роналду пішов Поль Погба, який прибрав зі столу пляшку пива Heineken. УЄФА відреагував оперативно, заборонивши футболістам вчиняти схожі дії. Але процес був запущений – Андрій Ярмоленко після перемоги над Північною Македонією порвав соцмережі своїми словами: "Можна, я дещо зроблю? Я бачив, там Роналду прибрав Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною", – сказав українець, не стримуючи сміху.

І фінальний акорд – неймовірний Леонардо Бонуччі. Після перемоги Італії над Англією у фіналі захисник Ювентуса сів за стіл, продегустувавши спершу пиво, а згодом – і Coca-Cola. Тренд, якого ще не було на Євро, але який неабияк повеселив вболівальників, журналістів, та й самих гравців.

Гол турніру

52-га хвилина матчу в Глазго, у якому Шотландія приймала Чехію. Атака господарів завершилася заблокованим ударом, після якого м'яч покотився до центра поля в напрямку Патріка Шика. Форвард Байєра несподівано для всіх наважився на удар по воротах і не прогадав. Спершу м'яч, а потім і голкіпер Шотландії, опинилися в сітці. До воріт було більше 45-ти метрів – з більш дальньої дистанції у матчі чемпіонату Європи не забивав ще ніхто. Це не був авантюрний удар – Шик чудово розумів, що він робить. Ризик себе виправдав – безумовно, найкращий гол Євро!

Курйоз турніру

Тут "переможцем" став автогол імені Унаї Сімона в матчі 1/8 фіналу проти Хорватії. Педрі майже з центра поля віддав на голкіпера, але порушив неписане правило – не пасувати у площину воріт. Голкіпер збірної Іспанії не зумів обробити м'яч, ставши співавтором найсмішнішого гола на чемпіонаті Європи.

До честі Сімона, у чвертьфіналі він виправився, ставши героєм серії післяматчевих пенальті в дуелі зі Швейцарією. Але, на жаль для іспанця, більшість пам'ятатиме його гру на Євро саме через той прикрий момент.

Символічна збірна Євро-2020 (версія "Футбол 24")

Джанлуїджі Доннарумма (Італія) – Йоакім Меле (Данія), Леонардо Бонуччі (Італія), Джорджо К'єлліні (Італія), Люк Шоу (Англія) – Марко Верратті (Італія), Педрі (Іспанія), Жоржінью (Італія), – Федеріко К'єза (Італія), Патрік Шик (Чехія), Кріштіану Роналду (Португалія).

Альтернативна збірна: Каспер Шмейхель (Данія) – Дензел Дюмфріс (Нідерланди), Харрі Магуайр (Англія), Сімон К'яєр (Данія), Леонардо Спінаццола (Італія) – Кевін де Брюйне (Бельгія), Серхіо Бускетс (Іспанія), Джорджініо Вейналдум (Нідерланди) – Рахім Стерлінг (Англія), Карім Бензема (Франція), Міккел Дамсгор (Данія).

Ключові цифри чемпіонату Європи-2020

142 голи у 51-му матчі – 2,78 гола за гру (рекорд чемпіонатів Європи).

80 різних гравців відзначилися забитим голом – найбільше за всю історію Євро.

13 – Італія та Іспанія стали найрезультативнішими командами Євро-2020.

1 – Шотландія, Туреччина і Фінляндія забили тільки одного разу у трьох матчах. При цьому фіни ще й до останнього претендували на вихід у плей-офф.

5 – така кількість голів (плюс 1 асист) дозволила Кріштіану Роналду стати найкращим бомбардиром турніру, хоча Португалія вилетіла вже в 1/8 фіналу. Нападник Ювентуса зіграв та забив гол вже на 5-му своєму чемпіонаті Європи. Всього ж у його активі 14 голів на Євро – рекорд турніру.

5:0 – найбільша перемога на Євро-2020. У матчі 3-го туру Іспанія розбила Словаччину та вийшла в 1/8 фіналу з другого місця групи E.

121 – Артем Довбик за лічені секунди до свистка арбітра забив у ворота Швеції. Гол на 121-й хвилині став найпізнішим переможним м'ячем на чемпіонатах Європи.

10 – стільки пропустила збірна України у 5-ти матчах Євро-2020 (найбільше серед усіх команд).

2 – а от збірна Англії лише двічі виймала м'яч із сітки власних воріт без урахування серії пенальті проти Італії. При цьому перший гол підопічні Саутгейта пропустили аж у півфіналі. Ворота Джордана Пікфорда вразили тільки данець Міккель Дамсгор та італієць Леонардо Бонуччі.

0 – тільки збірні Туреччини та Північної Македонії не змогли набрати жодного залікового очка.

17 років та 246 днів – поляк Кацпер Козловскі став наймолодшим футболістом в історії, який вийшов на поле в матчі чемпіонату Європи.

53 роки – така перерва між чемпіонствами збірної Італії, що є найдовшим інтервалом в історії Євро.

11 автоголів було забито на чемпіонаті Європи-2020. Це більше, ніж на всіх попередніх Євро, разом узятих. Із них одразу 3 – в пасиві голкіперів (Войцех Щенсни, Мартін Дубравка, Лукаш Градецкі).

Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі