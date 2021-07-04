Після того, як Крістіана виписали з лікарні, він та його сім'я вирішили на деякий час зникнути із публічної площини. Схоче, це час минув.

Чехія – Данія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Днями Еріксена помітили на одному з пляжів Тісвільде Стренд. Фанату навіть вдалося зробити спільне фото. "Щасливий я та найбільш обговорювана людина на світі", – йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, 12 червня наприкінці першого тайму матчу Євро-2020 Фінляндія – Данія Еріксен впав на газон і не зміг піднятися. Спортсмену надавали екстрену допомогу на полі протягом близько 15 хвилин, потім його відвезли в лікарню. Пізніше з'ясувалося, що у гравця був серцевий напад. 29-річний футболіст вже виписаний з лікарні, йому був встановлений кардіостимулятор.

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