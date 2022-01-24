Француз пропустив вчорашнє тренування Барселони, а причиною відсутності назвав проблеми зі шлунком. Клуб, за інформацією преси, у такі виправдання не повірив.

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Дембеле вирішив ще більше не погіршувати ситуацію і вже сьогодні повернувся на базу до команди, яка напередодні здолала Алавес. Відповідне відео опублікувало El Chiringuito TV.

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DEMBELÉ ACUDE A ENTRENAR tras la indisposición del domingo. #JUGONES



@mfuster pic.twitter.com/eeZihveIbE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 24, 2022

Нагадаємо, причиною публічного конфлікту Усмана з клубом є контракт, який розрахований до кінця сезону. 24-річний вінгер відмовляється підписувати нову угоду на умовах каталонців, через що його відсторонили від матчів. Тренуватись Дембеле продовжує з основою.

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