Француз пропустил вчерашнюю тренировку Барселоны, а причиной отсутствия назвал проблемы с желудком. Клуб, по информации прессы, в подобные оправдания не поверил.

"Он знает, как это работает", – Хави поделился ближайшими перспективами Дембеле

Дембеле решил еще больше не усугублять ситуацию и уже сегодня вернулся на базу к команде, которая накануне одолела Алавес. Соответствующее видео опубликовало El Chiringuito TV.

Напомним, причиной публичного конфликта Усмана с клубом является контракт, рассчитанный до конца сезона. 24-летний вингер отказывается подписывать новое соглашение на условиях каталонцев, из-за чего его отстранили от матчей. Тренироваться Дембеле продолжает с основой.

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