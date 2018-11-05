"Стьопа, спасибі за червону", – Кендзьора "подякував" Степаненку за вилучення

Після матчу Шахтаря та Динамо у 14 турі УПЛ Томаш Кендзьора іронічно "подякував" Тарасу Степаненко за своє вилучення.
Вже у додатковий до матчу час захисник Динамо Томаш Кендзьора зіграв рукою під час атаки Шахтаря. Головний арбітр матчу довго вагався з рішенням, але підказки бокового арбітра та наполегливість хавбека Шахтаря Тараса Степаненка допомогли Віталію Романову.
Арбітр показав Кендзьорі другу жовту картку та вилучив футболіста з поля, що спровокувало сутичку між гравцями. Майже одразу після цього півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко забив переможний гол у грі.