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"Стьопа, спасибі за червону", – Кендзьора "подякував" Степаненку за вилучення

12:53 1548 Читать на русском
"Стьопа, спасибі за червону", – Кендзьора "подякував" Степаненку за вилучення
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Після матчу Шахтаря та Динамо у 14 турі УПЛ Томаш Кендзьора іронічно "подякував" Тарасу Степаненко за своє вилучення.

Вже у додатковий до матчу час захисник Динамо Томаш Кендзьора зіграв рукою під час атаки Шахтаря. Головний арбітр матчу довго вагався з рішенням, але підказки бокового арбітра та наполегливість хавбека Шахтаря Тараса Степаненка допомогли Віталію Романову.

Арбітр показав Кендзьорі другу жовту картку та вилучив футболіста з поля, що спровокувало сутичку між гравцями. Майже одразу після цього півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко забив переможний гол у грі.

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Після матчу, під час флеш-інтерв’ю Тараса Степаненка, Кендзьора, який проходив повз, сказав: "Стьопа, дякую за червону". Також прозвучала фраза від Вербіча "Чао, маестро".

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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