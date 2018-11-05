"Степа, спасибо за красную", – Кендзера "поблагодарил" Степаненко за удаление

После матча Шахтера и Динамо в 14 туре УПЛ Томаш Кендзера иронично "поблагодарил" Тараса Степаненко за свое удаление.

Уже в дополнительное к матчу время защитник Динамо Томаш Кендзера сыграл рукой во время атаки Шахтера. Главный арбитр матча долго колебался с решением, но подсказки бокового арбитра и настойчивость хавбека Шахтера Тараса Степаненко помогли Виталию Романову.

Арбитр показал Кендзере вторую желтую карточку и удалил футболиста с поля, что спровоцировало потасовку между игроками. Почти сразу после этого полузащитник Шахтера Виктор Коваленко забил победный гол в игре.

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После матча, во время флеш-интервью Тараса Степаненко, Кендзера, который проходил мимо, сказал: "Степа, спасибо за красную". Также прозвучала фраза от Вербича "Чао, маэстро".