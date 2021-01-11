Андрій Ярмоленко вдруге за останні 3 матчі виходить з перших хвилин у складі Вест Хема. Онлайн-трансляцію і огляд матчу 1/32 Кубка Англії читайте на "Футбол 24".

Стокпорт приймає Вест Хем. Початок матчу о 22:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію в цій новині. Ярмоленко прагнув продовжити свою серію вдалих виступів у кубкових турнірах. Адже в поточному сезоні Андрій лише опосередковано допомагав у результативних атаках в рамках АПЛ. А ось в Кубку ліги відзначився 2 голами та 3 асистами. Нинішній суперник дозволяв сподіватися більшого. Стокпорт Каунті виступає у 5 за класом дивізіоні чемпіонату Англії, а склад "молотів" на більшості позицій цілком собі основний.

"Ярмоленко рятує день для Мойєса": українець провів матч сезону за Вест Хем, але ЗМІ вказали на недоліки

Our team to face Stockport County tonight looks like this! #FACup #STOWHU pic.twitter.com/rnTo9GelY5 — West Ham United (@WestHam) January 11, 2021

Не дуже гостинна злива привітала команди перед стартовим свистком. Агресивно з постійними заявками на атаки з правого флангу розпочали господарі, у старті яких виділяється хіба що Джон Руні, молодший брат того самого Вейна. Перша спроба атаки гостей – непорозуміння Райса з Ярмоленком.