Вест Хем дожал Стокпорт (1:0) на его поле 11 января 2021 года. Андрей Ярмоленко второй раз за последние 3 матча сыграл с первых минут в составе лондонского клуба. Счет и обзор матча 1/32 Кубка Англии читайте на "Футбол 24".

Стокпорт принимает Вест Хэм. Начало матча в 22:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию в этой новости. Ярмоленко стремился продолжить свою серию удачных выступлений в кубковых турнирах. Ведь в текущем сезоне Андрей только косвенно помогал в результативных атаках в рамках АПЛ. А вот в Кубке Лиги отличился 2 голами и 3 ассистами. Нынешний соперник позволял ожидать большего. Стокпорт Каунти выступает в 5 по классу дивизионе чемпионата Англии, а вот состав "молотов" на большинстве позиций вполне себе основной.

"Ярмоленко спасает день для Мойеса": украинец провел матч сезона за Вест Хэм, но СМИ указали на недостатки

Our team to face Stockport County tonight looks like this! #FACup #STOWHU pic.twitter.com/rnTo9GelY5 — West Ham United (@WestHam) January 11, 2021

Не очень гостеприимный ливень поприветствовал команды перед стартовым свистком. Агрессивно с постоянными заявками на атаки по правому флангу начали хозяева, в старте которых выделяется разве что Джон Руни, младший брат того самого Уэйна. Первая попытка атаки гостей – Райс не нашел общий язык с Ярмоленко. Бенрама попал в штангу метров с 10, не успевали его накрыть. Технично отдал Ярмоленко пяткой и открылся, но не получил пас в ответ от того же Райса. Много беготни от украинца в первые 10 минут, и вот он первый момент экс-динамовца. Эффектный дальний удар – совсем немного не хватило.

Громкие салюты над стадионом, насколько же атмосферные эти ранние этапы Кубка Англии с командами, которых даже в профессионалах не числятся. Перепуганный Майк Дин решил прервать встречу на минуту-другую. Когда встречу возобновили, запасной кипер Вест Хэма Рэндолф ошибся на выходе, и лишь партнеры не позволили поразить пустые ворота. Только 30 минут, а болельщики "молотов" безжалостны к своему же игроку: "Кто наполнил бутсы Ярмоленко цементом? Моя бабушка бегает быстрее его. Ярмоленко недостаточно хорош, разве не так? Он неплох на замене, но не со старта".

Андрей действительно очень натужно выглядит на фоне сопротивления команды всего лишь из 5 лиги: только одна острая попытка передачи (Антонио опередил голкипер), единственный удар, плоховатые открывания. Лансини только на 34 минуте нанес первый точный удар. Без особой угрозы. Раз за разом слегка толкают Ярмоленко, который ищет сочувствия у судьи, но не находит. Да, здесь ребята простые, но очень боевитые. Антонио красиво обыграл и приложился издали – какой-то второй сейв голкипера хозяев за первые 45 минут! Мрачный тайм, в котором Стокпорт без особых проблем отбился и приблизился к мечте. Обидно, но в атакующем звене "молотов" больше всего выпадал именно Ярмоленко, второй худший балл за первую половину SofaScore на две команды (6,3). Фанаты резко и нетерпеливо требуют выхода Боуэна.

Болото на поле, лужи за боковыми линиями. Где середняк АПЛ, а где любители, так и не удалось различить за час игры. Когда опорник Вест Хэма Райс все чаще берет на себя игру, дела совсем плохи. После перерыва лишь 2 удара ни о чем – все только хуже и хуже. В исполнении Ярмоленко за 15 минут тайма можно вспомнить разве что неплохой нацеленный навес, но партнер очень неудачно принял на грудь. А вот и супершанс хозяев. Разыграли комбинацию под удар без помех, однако Доусон заблокировал перед воротами. В недодачу пас на Ярмоленко, очень нервничают лондонцы. Момент завершился острой контрой с ударом, снова заблокированным. Предсказуемые замены от Мойеса. Соучек и Боуэн вместо Лансини и Ярмоленко, у которого оказался худший балл (6,2) среди всех футболистов.

Стокпорт – Вест Хэм: смотрите видео всех действий Ярмоленко в матче Кубка Англии 11 января 2021

Крессуэлл вышел вместо Джонсона. Мойес сделал 3 замены, а воз и ныне там. Аж 1 прицельный удар за почти 80 минут на две команды. Раза 3 вратарь и защитники Стокпорта уже и сами привозили моменты в собственной штрафной, но Вест Хэм любезно отказывался принимать подарки. Соучек после навеса Цоуфала был близок к цели, но пришлось повторить комбинацию с участием другого дуэта. Боуэн на 83 минуте показал мастер-класс Ярмоленко: разыграл угловой и подал идеально на голову Доусона, который еле-еле успевал добежать на стандарт.

Вест Хэм домучил победу и вышел на Донкастер. Матч состоится между 9 и 11 февраля. Если удастся пройти еще одного представителя низших дивизионов, дальше победитель пары Манчестер Юнайтед/Ливерпуль.