Стів Брюс не проти очолити Манчестер Юнайтед до завершення сезону 2021/22, інформує The Athletic.

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Місяць тому новим власникам Ньюкасла вистачило одного матчу, щоб звільнити 60-річного фахівця. Брюс навіть роздумував над завершенням кар'єри, але можливість попрацювати в МЮ виглядає надто привабливо. Англієць впевнений, що зможе надати команді імпульс і виправити результати в наступних матчах. Не слід забувати про статус Брюса на Олд Траффорд – він провів тут 9 років ігрової кар'єри (1987–1996) і дослужився до звання капітана.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед звільнив Сульшера після поразки Уотфорду (1:4). Тимчасово виконувачем обов'язків призначений Майкл Каррік.

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