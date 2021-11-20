Матч, як і онлайн-трансляція Уотфорд – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", почався о 17:00. Комедією помилок стартувала гра на Вікарідж Роуд. Бруну Фернандеш запустив свічу перед своїм штрафним, Мактоміней послизнувся, навалився на Кінга і привіз пенальті. Сарр не реалізував 11-метровий – Де Хеа витягнув. Феменія добив, але вбіг у штрафний на секунди раніше. Суддя Мос вказує на те, що потрібно перебити пенальті. Сарр програв і другу дуель іспанському воротареві. І на цьому єдиний позитив у виконанні МЮ за перші 25 хвилин.

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Єдиний удар за цей період – заблокована спроба Роналду без гостроти. "Шершні" ж розстрілюють кіпера Манчестер Юнайтед з меж штрафного – усі 5 спроб з досить вигідних відстаней. У гостей жодного пасу під удар, повний НУЛЬ обдуманих комбінацій. Ні бажання, ні готовності, ні характеру. Купка випадкових пасажирів. Як же легко та часто Сарр, Кінг і Денніс заходять у штрафний гостей. Матіч привозить момент за моментом. Екс-зірка Зорі проривається у воротарський, Кінг добиває спробу Бонавентуре – абсолютно заслужені 1:0.

Рашфорд загубив єдиний реальний момент за 35 хвилин. Фернандеш нарешті створив "сотку", видавши розкішну діагональ, але Маркус програв дуель 38-річному Фостеру. Ще парочку вбивчих шансів втрачає Кінг. Але Сарр вміє просити вибачення за свої промахи! Пенальтист звертається до трибун у відповідному жесті після того, як подвоює перевагу. Санчо на всі 100 мільйонів ціни за власний трансфер вдає, що повертається за своїм гравцем у штрафний. Відтак Сарр спокійно розстрілює бідолашного Де Хеа. Після першого тайму в Уотфорда майже 2 очікувані голи, в МЮ 0,45 xG.

Ван де Беек, якого Сульшер обіцяв у стартовому складі, але випустив тільки після перерви, відквитав 1 гол на 50 хвилині. Нідерландець замінив опорника Мактоміная і реалізував ідеальне скидання Роналду фактично на порожні ворота. Відзначаємо і подачу Санчо, який почав виявляти ознаки життя. Ще одна атака від героїв гольового епізоду. Ван де Беек вирізав пас на фланг. Санчо ідеальним пасом знайшов Бруну – снаряд пролітає мінімально повз ворота. Кінг після обіграшу з Деннісом вилетів у воротарський і програв дуель Де Хеа.

Усе той же ван де Беек кинув за спини, Роналду на межі офсайду, судді дають продовжити гру, але Кріштіану не переграє Фостера тет-а-тет. І знову португалець марнує момент. Надто повільно КР7 приймав класне закидання партнера, тому дозволив себе обікрасти на лінії штрафного. Магвайр заробив другу жовту. Знову підводить техніка манкуніанців. Капітан гостей подарував м'яч Клеверлі, а потім скосив його, аби уникнути виходу сам на сам. Команда Сульшера награла на вилучення ще раніше. Ван де Беек грубо врізав Сарру, який змушений був покинути поле.

Донні, щоправда, приносить більше позитиву своїй команді. Ще один розрізний пас нідерландця, який своєчасно помічає ривок Роналду. А ось удар 36-річного бомбардира – гірше нікуди. Ще одна спроба Кріша метрів з 11 після подачі Санчо, вчергове вище. Португалець таки забив з пасу Ван де Беека, однак кілометровий офсайд. А тут уже Роналду зіграв розкішно. Зібрав біля себе гравців і викотив на зовсім вільного Фернандеша – земляк пробив дуже погано. МЮ, звісно, почав грати значно краще після перерви. А найбільше моментів створив навіть у меншості після вилучення Магвайра.

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Однак загальний стан команди на фоні одного з аутсайдерів просто шокує. Коли Раньєрі за рахунку 2:1 випускає форварда замість опорника, це багато про що свідчить. "Дияволів" уже не боїться навіть 17 команда АПЛ. Кульмінація матчу, і краще грає вже Уотфорд. Оригінальна заміна від Сульшера на 90 хвилині. Лінгард замість Санчо ок, але чому так пізно? "Шершні" змарнували 3 поспіль моменти, але на 90+2 Жоау Педру таки забив. Дубль асистів екс-вінгера Зорі Денніса! Ну, і остання крапка від того ж нігерійця, який не так давно розривав чемпіонат України – 4:1. Спрацювала й відверто атакувальна заміна Раньєрі. МЮ опускається на 7 місце, і це далеко не межа, адже конкуренти знизу ще не зіграли свої матчі.