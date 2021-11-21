Манчестер Юнайтед розглядає 5 кандидатів на заміну Сульшеру – є несподіванки
"Червоні дияволи" розпочали пошуки наступника Уле Гуннара Сульшера, ще офіційно не оголосивши про його відхід. Наразі розглядають 5 фахівців.
Окрім Маурісіо Почеттіно (ПСЖ), Брендана Роджерса (Лестер) і Зінедіна Зідана (безробітний), імена яких вже звучали в пресі, МЮ ще зацікавлений у послугах Хулена Лопетегі (Севілья) і Лорана Блана (Аль-Райян), стверджує The Athletic.
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Джерело зазначає, що іспанський фахівець є потенційною постійною опцією, а от француз – ні. Блана можуть призначити лише тимчасово. Наразі Лоран, який завершував кар'єру футболіста саме в МЮ, має чинний контракт з катарським Аль-Райяном.
Також серед можливих тимчасових претендентів раніше називали технічного директора Даррена Флетчера і ще поки асистента Сульшера Майкла Карріка.
В останніх семи турах АПЛ Манчестер Юнайтед здобув лише одну перемогу. Нині команда Уле Гуннара перебуває на 7-й сходинці і не демонструє стабільних результатів.
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