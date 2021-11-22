Стив Брюс не прочь возглавить Манчестер Юнайтед до завершения сезона 2021/22, сообщает The Athletic.

Манчестер Юнайтед рассматривает 5 кандидатов на замену Сульшеру – есть неожиданности

Месяц назад новым владельцам Ньюкасла хватило одного матча, чтобы уволить 60-летнего специалиста. Брюс даже размышлял о завершении карьеры, но возможность поработать в МЮ выглядит слишком привлекательно. Англичанин уверен, что сможет придать команде импульс и исправить результаты в следующих матчах. Не следует забывать о статусе Брюса на Олд Траффорд – он провел здесь 9 лет игровой карьеры (1987–1996) и дослужился до звания капитана.

Напомним, Манчестер Юнайтед уволил Сульшера после поражения Уотфорду (1:4). Временно исполняющим обязанности назначен Майкл Каррик.

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