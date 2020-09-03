"Футбол 24" побував у Ковалівці на презентації оновленої арени Колоса. Фото, враження та пряма мова керівництва клубу – в нашому матеріалі.

Стадіон розташований у центрі села. "Було два варіанти: або збудувати при в'їзді в Ковалівку, або на старому місці в центрі. Обрали другий, щоб люди повноцінно відвідували село, а не просто приїжджали на футбол посеред поля", – пояснює президент Колоса Андрій Засуха.

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На вході арка.

Відразу за нею невеличкий фан-шоп.

Вибір товарів традиційний: фірмові футболки, шалики, кепки, всякі дрібнички з емблемою Колоса.

Підходимо до поля. Перед початком будівництва була лише одна трибуна – на фото справа. Зараз тільки над нею є накриття.

Інші – відкриті. На бокових оформлені написи "Колос" і "Kolos", на центральній – "Ковалівка".

Сидіння звичайні, нічого особливого. Але з будь-якої точки на трибунах хороший огляд поля. "Сліпих" зон немає.

Бокові трибуни добудували, щоб відповідати вимогам УПЛ, маючи необхідну кількість сидячих місць. У підсумку місткість стадіону складає – 5050. Забагато, як для села з населенням у півтори тисячі жителів, однак Колос розраховує на вболівальників зі всієї області. "Поставимо автобуси в Білій Церкві та Фастові – зібрати 5 тисяч не буде проблемою", – хвалиться Андрій Засуха.

У клубі взагалі не соромляться того, що вболівальники не приносять доходу, і визнають, що звозять всіх охочих на матчі. "Ще ми забезпечуємо їх атрибутикою. Ми любимо своїх вболівальників", – гордо каже працівник Колоса. Ситуація трішки дика, але це український футбол і клуб, який лише заробляє популярність.

Розміри поля – 105 метрів на 65 метрів. Газон у хорошому стані. Замовляли його у Житомирі.

Туалети під боковими трибунами.

Будівля біля стадіону.

Працівники клубу та стадіону на кожному кроці нагадують, що Андрій Засуха все сам проєктував, продумував і "вкладав душу" в кожен квадратний метр. Хвалили боса дуже багато, аж занадто, але варто визнати – президент Колоса заслуговує компліментів. Будівля виглядає дуже красиво як ззовні, так і всередині. Все зроблено стильно та ефектно.

На поверхах розкладені колоски.

У кожному приміщенні можна знайти емблему клубу в особливому стилі.

В кімнаті для розминки навіть лампа у формі КК.

Комфортна роздягальня, в якій, можливо, трішки бракує простору. Але футболісти запевняють, що їх все влаштовує.

Є окремо жіноча та чоловіча арбітерські.

Тунель, яким проходитимуть команди перед початком матчу.

Лава запасних.

Місця для коментаторів.

Стадіон обійшовся сім'ї Засух у 160 мільйонів гривень. Будівництво тривало 14 місяців. Результати дуже й дуже непогані.

Наступний матч УПЛ Колос вже зіграє на власному стадіоні, а от до єврокубків арена ще не допущена – незабаром має приїхати єврокомісія. Однак Андрій Павелко вже анонсував, що в Ковалівці гратимуть молодіжні збірні України та жіночий націонал.

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На презентації Андрій Засуха був максимально амбітним. "Підписали всіх, кого хотіли. Ми не замахуємося на ті трансфери, яких не можемо здійснити", – заявив президент.

За його словами, Колос працює над відкриттям клубних шкіл у (колишніх) районних центрах Київської області. План наступний: по периферії збирати найперспективніших дітей в академію у Києві (будується також на кошти Засух) і там вирощувати футболістів під Колос.

"Хочу, щоб в Ковалівку потрапляв вже дорослий футболіст, щоб Ковалівка – це була мрія. Зараз в нас тренуються 400 дітей. Від 6 років до U-21. Ведемо серйозну роботу щодо створення жіночої команди", – каже Андрій Засуха. У структурі клубу вже є юнацька хокейна команда "Ковалівські кабани", а на території стадіону – льодова арена та школа з таким малюнком.

На питання, хто фаворит у чемпіонській боротьбі УПЛ – Динамо чи Шахтар, він відповів: "Я не аналітик, а функціонер. Мені треба себе бачити фаворитом змагань". Щоправда, завдання Колоса на сезон назвати відмовився. Як і річний бюджет.

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Частково озвучив завдання зірковий новачок Євген Селезньов: "Якщо Ковалівка вийде в групу Ліги Європи, тоді моє перебування тут на 50% буде виправдане". Між рядками читалося, що інші 50% – це особистий рекорд Селезньова. Євген може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. Потрібно 13 голів, щоб обійти Сергія Реброва та Максима Шацьких.

Про ці 13 (14, 15) голів говорили всі безперестанку. Президент, головний тренер і сам Селезньов. Форвард на презентації виглядав страшенно змореним. Каже, що його заганяли тестами.

Колос 2 роки вів переговори з Євгеном, а угоду підписали після того, як форвард подзвонив президенту клубу та сказав, що угода з Бурсаспором завершилася.

"Навіть якби прийшов Мессі, команда залишалась би на першому місці. Є Колос, а Селезньов в нього або вливається, або не вливається. Ми не будуємо навколо Селезньова команду. Нам треба, щоб він забивав, це не реклама клубу іменем футболіста", – переконує Андрій Засуха.

Звичайно, президент Колоса лукавить (Селезньов – це гучне ім'я і постійна увага медіа), але форвард такого рівня і з таким досвідом потрібен команді-дебютанту єврокубків і в ігровому плані. Головний тренер Руслан Костишин сказав, що Селезньов дав йому слово старатися та вклався в усі тестові норми.

Можливо, з допомогою Євгена Колос через декілька тижнів битиметься з омріяним Міланом за вихід у групу Ліги Європи на новому стадіоні. Залишилося 2 кроки – пройти 2 раунди кваліфікації.

Всі фото клікабельні. Джерело – "Футбол 24"

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