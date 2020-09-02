На цьому стадіоні команда Руслана Костишина буде проводити домашні матчі УПЛ, перший з яких пройде вже 7 вересня проти Шахтаря. Арена вміщує 5 тисяч уболівальників, а вартість робіт, за словами президента клубу Андрія Засухи, склала 160 млн гривень. Всі кошти виділила компанія "Світанок", яка є генеральним спонсором клубу.

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"Звичайно, шкода, що перший матч Ліги Європи ми граємо не вдома. Треба проходити двох суперників і в плей-офф приймати суперника на цьому стадіоні. Але приймати хотілось не Салоніки, а Мілан, як казав наш головний тренер", – сказав Андрій Засуха.

Як зазначив очільник УАФ Андрій Павелко, жодних коштів із державного бюджету не виділялося. Крім того, за словами Павелка, на цій арені гратимуть жіноча та молодіжна збірні України.

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