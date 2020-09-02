"Економічна ситуація в країні зараз настільки складна, що якщо ми будемо кидатися цифрами – це буде неправильно.

Колос представив Селезньова, трьох динамівців та досвідченого українця

Термін контракту? Його фізичний стан покаже. Якщо він за рік не заб’є свої 15 голів і захоче продовжувати, і в нього буде відповідний фізичний стан, як у Златана Ібрагімовіча – ласкаво просимо", – сказав Засуха на офіційній презентації новачків Колоса.

Нагадаємо, останнім клубом Селезньова був Бурсаспор – у сезоні 2019/20 українець провів у футболці турецького клубу 28 матчів, записавши до свого активу 10 голів та 2 асисти. З "хліборобами" форвард підписав однорічну угоду.

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