Контракт із досвідченим екс-нападником збірної України, який виступатиме під 11-м номером, розрахований на один рік. Про перехід у Колос Євгена Новака, Євгена Ісаєнка, Владислава Кучерука та Микити Кравченка було оголошено ще раніше. Зауважимо, що Новак повернувся в УПЛ із Вардара, у складі якого кілька сезонів виступав у єврокубках.

Колос офіційно відкрив оновлений стадіон – на арені гратимуть збірні України

Ісаєнко, Кучерук та Кравченко перейшли у Колос на правах оренди з Динамо. Нагадаємо, ковалівці першими від України стартують у єврокубках – суперником команди Костишина в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи стане грецький Аріс.

"Кайфую від кожного дня в Ковалівці. Чи довго думав над пропозицією? Так, дуже. Дві хвилини. Та я навіть не думав, вдарили по руках з президентом у телефонному режимі. Контракт на 1 рік. Я планую для себе ще 2 роки на високому рівні, але щоб нікого не обманювати – рік контракту. А далі подивимося", – сказав Євген Селезньов під час представлення.

Аріс проти Колоса: "Бог війни" рятує збитих льотчиків Динамо, реанімував зірку Дніпра і рветься у Лігу Європи

Фото: Футбол 24