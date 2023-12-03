"Стетхема Мілевський точно не замінить": Федецький назвав гравців з акторським талантом і обрав кінодублера для себе
Колишній захисник збірної України Артем Федецький пофантазував щодо того, хто з вітчизняних футболістів міг би проявити себе в кіно.
– Хто з ваших знайомих футболістів може зіграти роль у фільмах, у кого є акторський талант?
– Я б порадив режисерам розглянути Кополовця. Це універсальна людина, яка може зіграти будь-яку роль: чи то гангстера, чи то комедійного персонажа. Я впевнений, що Міша бездоганно б справився із роллю.
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– А яка б роль підійшла Мілевському?
– Думаю, Стетхема Міля точно не замінить. Також він не такий брутальний, як Брюс Вілліс. Мені здається, Артему б шикарно підійшла роль у якійсь комедійній драмі.
– Якби знімали автобіографічний фільм про вас, то якого відомого актора ви б запросили на роль Федецького?
– У мене тільки одна асоціація. З моїм висловом "трішки в ніжку, трішки в м'яч" на роль Федецького ідеально підійшов би "Костолом" Вінні Джонс.
– Як би ви назвали фільм про вас?
– "Вся кар'єра в підкаті", а люди вже нехай додумують самі, – сказав Федецький у коментарі Українському футболу.
Нагадаємо, Артем вже має досвід роботи у кіно – разом зі своїм тезкою Мілевським вони знялись в епізодичних ролях у фільмі "Довбуш".
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