Колишній захисник збірної України Артем Федецький пофантазував щодо того, хто з вітчизняних футболістів міг би проявити себе в кіно.

Артем Федецький і Артем Мілевський під час зйомок фільму "Довбуш" / Фото з соцмереж

– Хто з ваших знайомих футболістів може зіграти роль у фільмах, у кого є акторський талант?

– Я б порадив режисерам розглянути Кополовця. Це універсальна людина, яка може зіграти будь-яку роль: чи то гангстера, чи то комедійного персонажа. Я впевнений, що Міша бездоганно б справився із роллю.

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– А яка б роль підійшла Мілевському?

– Думаю, Стетхема Міля точно не замінить. Також він не такий брутальний, як Брюс Вілліс. Мені здається, Артему б шикарно підійшла роль у якійсь комедійній драмі.

– Якби знімали автобіографічний фільм про вас, то якого відомого актора ви б запросили на роль Федецького?

– У мене тільки одна асоціація. З моїм висловом "трішки в ніжку, трішки в м'яч" на роль Федецького ідеально підійшов би "Костолом" Вінні Джонс.

– Як би ви назвали фільм про вас?

– "Вся кар'єра в підкаті", а люди вже нехай додумують самі, – сказав Федецький у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Артем вже має досвід роботи у кіно – разом зі своїм тезкою Мілевським вони знялись в епізодичних ролях у фільмі "Довбуш".

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