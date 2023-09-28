– Якби Динамо знімалось в рекламі якогось прикольного бренду, що одразу спадає на думку? Можливо якась машина або бренд одягу?

– Ну хай он Жора (Бущан, – прим.) зі своїм "баді" (тілом) може рекламувати якісь труси.

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– Житомирський текстиль?

– О! Так, йому якраз і підійде.

– В кого в Динамо найкращі акторські здібності?

– Напевно у Бущана. Я думаю, йому це легко буде даватися. Він створений для цього, там де камера, люди. Йому це подобається.

– А хто з гравців Динамо зміг би знятися у комедійній ролі в Голівуді, у фільмі жахів та в детективі?

– У комедійній – Жора, але у нього проблеми з англійською. У фільмі жахів – Макс Дячук. Йому навіть грим можна не робити. А в детективі – Кара (Кавараєв, – прим.). Йому тільки трубки не вистачає, – сказав Ярмоленко у коментарі YouTube-каналу ВДИНАМО.

Нагадаємо, напередодні Динамо вилетіло з чергового турнірну, мінімально поступившись Оболоні в 1/8 фіналу Кубка України.

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