"Бущан може рекламувати якісь труси": Ярмоленко оцінив акторські здібності гравців Динамо
Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко розповів про приховані таланти одноклубників.
– Якби Динамо знімалось в рекламі якогось прикольного бренду, що одразу спадає на думку? Можливо якась машина або бренд одягу?
– Ну хай он Жора (Бущан, – прим.) зі своїм "баді" (тілом) може рекламувати якісь труси.
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– Житомирський текстиль?
– О! Так, йому якраз і підійде.
– В кого в Динамо найкращі акторські здібності?
– Напевно у Бущана. Я думаю, йому це легко буде даватися. Він створений для цього, там де камера, люди. Йому це подобається.
– А хто з гравців Динамо зміг би знятися у комедійній ролі в Голівуді, у фільмі жахів та в детективі?
– У комедійній – Жора, але у нього проблеми з англійською. У фільмі жахів – Макс Дячук. Йому навіть грим можна не робити. А в детективі – Кара (Кавараєв, – прим.). Йому тільки трубки не вистачає, – сказав Ярмоленко у коментарі YouTube-каналу ВДИНАМО.
Нагадаємо, напередодні Динамо вилетіло з чергового турнірну, мінімально поступившись Оболоні в 1/8 фіналу Кубка України.
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