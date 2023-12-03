"За нього всі переживають. Така ситуація може статися з кожною людиною. Коли Артем був на піку своєї футбольної кар'єри, заробляв багато грошей, то в нього було купа друзів та шанувальників і прихильниць серед жіночого кола. Зараз з ним сталась така ситуація, його потрібно підтримати.

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Артем – сильна людина. Він повинен усвідомити, що ще потрібен людям і може багато принести користі. Мілевський повинен зробити переналаштування в голові, зібрати всю волю в кулак, відкинути негативні моменти і рухатись далі. Бог дає життя не просто так, його потрібно цінувати. Артем повинен це усвідомити, і в нього все вийде. По-перше, він повинен допомогти собі сам, бо якщо людина цього не хоче, то вже ніхто не допоможе. Справжні друзі, які готові йому допомогти, в нього є.

Раніше Артем вів на ютубі свій канал "Міля", але потім у нашу країну прийшла війна. З цими подіями він залишився наодинці, як і багато інших українців. Також він не може поїхати в Білорусь до рідних. Так сталося, що своєї сім'ї у нього немає, не знайшов ту єдину. На фоні цих подій у нього стався психологічно-моральний надлом. Людина закрилась в собі.

Але знайшлися друзі, які були поряд і допомогли йому – це Саня Алієв та Женя Селезньов. Також на першому етапі лікування допоміг Ігор Суркіс. Наскільки я знаю, він готовий взяти Мілевського на якусь посаду в Динамо. Можливо, дитячим тренером або селекціонером.

Та все залежить від Артема. Якщо він правильно розкладе моменти у себе в голові і буде рухатись в позитивному напрямку, то в нього все вийде. Не будемо говорити про його інше, нічне життя, але у Мілевського є розкішний футбольний досвід, він виступав на високому рівні, тому йому є чим поділитися з дітьми", – сказав Федецький у коментарі Українському футболу.

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