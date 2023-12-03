Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий пофантазировал насчет того, кто из отечественных футболистов мог бы проявить себя в кино.

Артем Федецкий и Артем Милевский во время съемок фильма "Довбуш" / Фото из соцсетей

– Кто из ваших знакомых футболистов может сыграть роль в фильмах, у кого есть актерский талант?

– Я бы посоветовал режиссерам рассмотреть Кополовца. Это универсальный человек, который может сыграть любую роль: то ли гангстера, то ли комедийного персонажа. Я уверен, что Миша безупречно бы справился с ролью.

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– А какая бы роль подошла Милевскому?

– Думаю, Стэтхэма Миля точно не заменит. Также он не такой брутальный, как Брюс Уиллис. Мне кажется, Артему бы шикарно подошла роль в какой-то комедийной драме.

– Если бы снимали автобиографический фильм о вас, то какого известного актера вы бы пригласили на роль Федецкого?

– У меня только одна ассоциация. С моим выражением "немного в ножку, немного в мяч" на роль Федецкого идеально подошел бы "Костолом" Винни Джонс.

– Как бы вы назвали фильм о вас?

– "Вся карьера в подкате", а люди уже пусть додумывают сами, – сказал Федецкий в комментарии Українському футболу.

Напомним, Артем уже имеет опыт работы в кино – вместе со своим тезкой Милевским они снялись в эпизодических ролях в фильме "Довбуш".

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