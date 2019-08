Стерлінг оформив хет-трик у першому турі АПЛ – востаннє це робив Дрогба 9 років тому

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг оформив хет-трик у матчі першого туру АПЛ і допоміг своїй команді розтрощити Вест Хем з рахунком 5:0.

Англієць став лише восьмим футболістом, якому вдалось забити три голи у стартовому турі чемпіонату Англії.

Востаннє хет-трик у першому турі АПЛ забивав Дідьє Дрогба у складі Челсі у сезоні 2010/11, повідомляє Opta.

