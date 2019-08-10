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Стерлінг оформив хет-трик у першому турі АПЛ – востаннє це робив Дрогба 9 років тому

16:59 60 Читать на русском
Стерлінг оформив хет-трик у першому турі АПЛ – востаннє це робив Дрогба 9 років тому
Рахім Стерлінг / Манчестер Сіті

Манчестер Сіті розтрощив Вест Хем у першому турі АПЛ, Рахім Стерлінг став одним з героїв поєдинку.

 
Габріел Жезус 25’
Рахім Стерлінг 51’
Рахім Стерлінг 75’
Серхіо Агуеро 85’
Рахім Стерлінг 90+1’
25’ Габріел Жезус
51’ Рахім Стерлінг
75’ Рахім Стерлінг
85’ Серхіо Агуеро
90+1’ Рахім Стерлінг

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг оформив хет-трик у матчі першого туру АПЛ і допоміг своїй команді розтрощити Вест Хем з рахунком 5:0.

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Англієць став лише восьмим футболістом, якому вдалось забити три голи у стартовому турі чемпіонату Англії.

Востаннє хет-трик у першому турі АПЛ забивав Дідьє Дрогба у складі Челсі у сезоні 2010/11, повідомляє Opta.

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Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Вест Хем - Манчестер Сіті
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