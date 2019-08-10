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Стерлинг оформил хет-трик в первом туре АПЛ – в последний раз это делал Дрогба 9 лет назад

17:00 35 Читати українською
Стерлинг оформил хет-трик в первом туре АПЛ – в последний раз это делал Дрогба 9 лет назад
Рахим Стерлинг / Манчестер Сити

Манчестер Сити разбил Вест Хэм в первом туре АПЛ, Стерлинг стал одним из героев поединка.

 
Габриэл Жезус 25’
Рахим Стерлинг 51’
Рахим Стерлинг 75’
Серхио Агуэро 85’
Рахим Стерлинг 90+1’
25’ Габриэл Жезус
51’ Рахим Стерлинг
75’ Рахим Стерлинг
85’ Серхио Агуэро
90+1’ Рахим Стерлинг

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг оформил хет-трик в матче первого тура АПЛ и помог своей команде разбить Вест Хэм со счетом 5:0.

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Англичанин стал лишь восьмым футболистом, которому удалось забить три гола в стартовом туре чемпионата Англии.

Последний раз хет-трик в первом туре АПЛ забивал Дидье Дрогба в составе Челси в сезоне 2010/11, сообщает Opta.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Вест Хэм - Манчестер Сити Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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