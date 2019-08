Стерлинг оформил хет-трик в первом туре АПЛ – в последний раз это делал Дрогба 9 лет назад

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг оформил хет-трик в матче первого тура АПЛ и помог своей команде разбить Вест Хэм со счетом 5:0.

Вест Хэм – Манчестер Сити: Арбитры впервые отменили гол, воспользовавшись VAR – в эпизоде принял участие Зинченко

Англичанин стал лишь восьмым футболистом, которому удалось забить три гола в стартовом туре чемпионата Англии.

Последний раз хет-трик в первом туре АПЛ забивал Дидье Дрогба в составе Челси в сезоне 2010/11, сообщает Opta.

Манчестер Сити разбил Вест Хэм: Зинченко с рекордом АПЛ, исторический дебют VAR, Ярмоленко не попал в заявку

8 - Raheem Sterling is the eighth player to score a hat-trick on the opening weekend of a Premier League season, and the first since Didier Drogba in 2010-11. Treble. #WHUMCI