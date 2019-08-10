toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР ВЕСТ ХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вест Хем – Манчестер Сіті: Арбітри вперше скасували гол, скориставшись VAR – в епізоді взяв участь Зінченко

16:19 359 Читать на русском
Вест Хем – Манчестер Сіті: Арбітри вперше скасували гол, скориставшись VAR – в епізоді взяв участь Зінченко
Вест Хем – Манчестер Сіті – 0:5 / твіттер АПЛ

У матчі 1-го туру АПЛ арбітри вперше скасували гол після перегляду відеоповтору в матчі Вест Хем – Манчестер Сіті.

 
Габріел Жезус 25’
Рахім Стерлінг 51’
Рахім Стерлінг 75’
Серхіо Агуеро 85’
Рахім Стерлінг 90+1’
25’ Габріел Жезус
51’ Рахім Стерлінг
75’ Рахім Стерлінг
85’ Серхіо Агуеро
90+1’ Рахім Стерлінг

У матчі 1-го туру Вест Хем – Манчестер Сіті арбітри скасували гол "містян" після перегляду відеоповтору.

Вест Хем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко на порозі рекорду, Ярмоленко став жертвою конфузу

У момент передачі Стерлінг перебував у невеликому офсайді, який і помітив помічник рефері. Зазначимо, що у цьому епізоді брав участь і наш Олександр Зінченко.

blog_ava
Лунін зацікавив Мілан
09:40
3523
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Вест Хем - Манчестер Сіті Вест Хем Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
33
хв
Металіст 1925
18:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук