Вест Хем – Манчестер Сіті: Арбітри вперше скасували гол, скориставшись VAR – в епізоді взяв участь Зінченко

У матчі 1-го туру АПЛ арбітри вперше скасували гол після перегляду відеоповтору в матчі Вест Хем – Манчестер Сіті.

У матчі 1-го туру Вест Хем – Манчестер Сіті арбітри скасували гол "містян" після перегляду відеоповтору.

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У момент передачі Стерлінг перебував у невеликому офсайді, який і помітив помічник рефері. Зазначимо, що у цьому епізоді брав участь і наш Олександр Зінченко.