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Стерлінг через травму може пропустити матч з Реалом у Лізі чемпіонів

10:17 195 Читать на русском
Стерлінг через травму може пропустити матч з Реалом у Лізі чемпіонів
Рахім Стерлінг / Твіттер Рахіма Стерлінга

Нападник збірної Англії Рахім Стерлінг може не допомогти своїй команді у ключових матчах у єврокубках.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін
 
Олександр Зінченко 61’
61’ Олександр Зінченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хин Мін

Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг у поєдинку 25-го туру чемпіонату Англії проти Тоттенхема відчув дискомфорт у м’язах лівої ноги і був замінений на 84-й хвилині зустрічі. Замість нього на поле вийшов Бернарду Сілва.

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Пошкодження може завадити футболісту зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала, повідомляє Marca. Прихильники "містян" з нетерпінням очікують на медичне обстеження Стерлінга, яке має визначити ступінь серйозності травми другого за результативністю нападника команди.

Нагадаємо, Рахім у поточному сезоні провів за манкуніанців в АПЛ 23 матчі, в яких забив 11 голів та віддав дві результативні передачі. Більше за нього у воротах суперника відзначався лише Серхіо Агуеро – 16 голів у 19 поєдинках.

Перший матч між Реалом і Манчестер Сіті відбудеться у Мадриді на Сантьяго Бернабеу в середу, 26 лютого.

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Англія Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид Реал Мадрид Тоттенхем - Манчестер Сіті
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