Стерлінг через травму може пропустити матч з Реалом у Лізі чемпіонів

Нападник збірної Англії Рахім Стерлінг може не допомогти своїй команді у ключових матчах у єврокубках.

Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг у поєдинку 25-го туру чемпіонату Англії проти Тоттенхема відчув дискомфорт у м’язах лівої ноги і був замінений на 84-й хвилині зустрічі. Замість нього на поле вийшов Бернарду Сілва.

"Зінченко – цілковитий ідіот". Безглузде вилучення затінило солідну гру, преса рознесла українця, довелося перепрошувати

Пошкодження може завадити футболісту зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала, повідомляє Marca. Прихильники "містян" з нетерпінням очікують на медичне обстеження Стерлінга, яке має визначити ступінь серйозності травми другого за результативністю нападника команди.

Нагадаємо, Рахім у поточному сезоні провів за манкуніанців в АПЛ 23 матчі, в яких забив 11 голів та віддав дві результативні передачі. Більше за нього у воротах суперника відзначався лише Серхіо Агуеро – 16 голів у 19 поєдинках.

Перший матч між Реалом і Манчестер Сіті відбудеться у Мадриді на Сантьяго Бернабеу в середу, 26 лютого.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: Зінченко жахливо підвів Гвардіолу, "шпори" знову "відскочили", перемога Льоріса та Фортуни