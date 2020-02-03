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Стерлинг из-за травмы может пропустить матч с Реалом в Лиге чемпионов

10:18 16 Читати українською
Стерлинг из-за травмы может пропустить матч с Реалом в Лиге чемпионов
Рахим Стерлинг / Твиттер Рахима Стерлинга

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг может не помочь своей команде в ключевых матчах в еврокубках.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг в поединке 25-го тура чемпионата Англии против Тоттенхэма почувствовал дискомфорт в мышцах левой ноги и был заменен на 84-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Бернарду Силва.

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Повреждение может помешать футболисту сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала, сообщает Marca. Поклонники "горожан" с нетерпением ожидают медицинское обследование Стерлинга, которое должно определить степень серьезности травмы второго по результативности нападающего команды.

Напомним, Рахим в текущем сезоне провел за манкунианцев в АПЛ 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Больше него в воротах соперника отмечался только Серхио Агуэро – 16 голов в 19 поединках.

Первый матч между Реалом и Манчестер Сити состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу в среду, 26 февраля.

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