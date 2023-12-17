Люди гинуть в Україні. Вчора загинув волонтер, який працював у Шахтарі. Він працював у шелтерах для людей на Олімпійському та Арені Львів. Він хотів допомогти людям з різних частин України, які натрапили на труднощі.

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Такі люди, як наш працівник, гинуть щодня – від ракет, куль, атак зі сторони росіян. Звісно, це тяжко, думаємо про це щодня. Тому важливо провести цей матч та зібрати гроші для допомоги нашим людям, які живуть в справді важкій ситуації. Ми стараємося грати такі матчі та робити все можливе, щоб люди отримували насолоду від ігор та допомагали благодійності.

Це справді важливо для нас та нашої країни. Це наш обов’язок як спортсменів, футболістів, громадян підтримувати наших людей.

Я живу в Україні, мої батьки теж, тому мій інтерес до країни високий. Але прикро, що зараз увага до України нижча, ніж раніше. Але сподіваюся, що люди відчувають зобов’язання встановити мир у всьому світі, бо це найважливіше. Для мене та мого народу важливо жити та насолоджуватися життям в мирній країні. Ми жертви цієї війни.Інші країни повинні підтримати нашу державу, армію, уряд", – цитує Степаненка видання Трибуна.

Нагадаємо, благодійний матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня на Японському національному стадіоні. Початок о 12:00 за київським часом.

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