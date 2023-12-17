Люди гибнут в Украине. Вчера погиб волонтер, работавший в Шахтере. Он работал в шелтерах для людей на Олимпийском и Арене Львов. Он хотел помочь людям из разных частей Украины, которые столкнулись с трудностями.

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Такие люди, как наш работник, погибают каждый день – от ракет, шаров, атак со стороны россиян. Конечно, это тяжело, думаем об этом каждый день. Поэтому важно провести этот матч и собрать деньги для помощи нашим людям, живущим в действительно тяжелой ситуации. Мы стараемся играть такие матчи и делать все возможное, чтобы люди получали удовольствие от игр и помогали благотворительности.

Это действительно важно для нас и нашей страны. Это наша обязанность как спортсменов, футболистов, граждан поддерживать наших людей.

Я живу в Украине, мои родители тоже, потому мой интерес к стране высок. Но досадно, что сейчас внимание к Украине ниже, чем раньше. Но надеюсь, что люди чувствуют обязательство установить мир во всем мире, потому что это самое важное. Для меня и для моего народа важно жить и наслаждаться жизнью в мирной стране. Мы жертвы этой войны. Другие страны должны поддержать наше государство, армию, правительство", – цитирует Степаненко издание Трибуна.

Напомним, благотворительный матч Ависпа Фукуока – Шахтер состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.

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