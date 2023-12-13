"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR дарує вашій увазі огляд фіаско Шахтаря у вирішальній битві за плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24.

Порту – Шахтар – відео голів

Шахтар у другому сезоні поспіль зберіг шанси на вихід у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів до останнього туру, що вже неабияк круто. Цього разу все вирішувалось у матчі з Порту – у команд було по 9 очок, але "дракони" йшли на другій позиції завдяки перемозі в першій зустрічі. Таким чином, "гірникам" для прориву в плей-офф необхідно було виграти на Драгау.

Маріно Пушіч обрав такий же варіант оборони, як і на Барселону. Матвієнко розташувався на лівому фланзі, а в центрі захисту поруч з Бондаренком з'явився Ракицький. У середній лінії в очі впадала відсутність Невертона, що пов'язано з повернення Бондаренка в основу. Позицію лівого вінгера зайняв Криськів.

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Старт зустрічі виявився дуже тяжким. Вже на 2-й хвилині Порту міг відкривати рахунок міг відкривати Таремі, який замикав подачу Пепе з правого флангу, однак Різник парирував. На 8-й же Дмитро обрізався у власному штрафному, що ледь не вилилось у постріл по порожніх воротах – господарі затягнули з перепасовками, і їхній подальший удар накрили.

Зрештою, на 9-й португальці вийшли вперед. Пепе закинув м'яч з глибини кудись вперед по правому напівфлангу, м'яч почав скакати, а перехопити його ніхто не зумів. Еванілсон же проштовхнув сферу вздовж лінії воротарського – Галену замкнув. 1:0. Втім, Шахтар не знітився.

Вже на на 13-й хвилині "гірники" могли забити у відповідь зусиллями Сікана, якому вдалося замкнути подачу Судакова зі стандарту. Данило головою запустив м'яч на зовнішній бік сітки. Надалі гра вирівнялась, аж поки не сталася атака на 27-й хвилині – Сікан нав'язав голкіперу боротьбу за навіс з лівого флангу, змусивши Кошту помилитись, а Зубков підхопив сферу й скинув під удар Гочолейшвілі. Кошта парирував!

"Дракони" натяку не зрозуміли, за що були покарані. На 30-й хвилині Зубков побіг за закиданням Степаненка по правому напівфлангу, уникнувши офсайду, а потім хитнув Кардосу й прострілив вздовж воріт. Кошта не перехопив м'яч, а Сікан забив у порожні. 1:1!

Таким чином, Данило став першим українським футболістом із сезону 2005/06, якому вдалося забити не менше чотирьох голів у Лізі чемпіонів. Щоправда, тут не обійшлося без скандалу, адже лайнсмен підняв прапорець ще у момент передачі на Зубкова. VAR показав, що офсайду не було, однак це не мало значення – рефері не мав права зараховувати гол (тим паче, що португальці дещо вимкнулись з гри у цю мить).

Українській команді відверто пощастило. Будемо чесні – якщо б такий гол зарахували нашим колективам, то ми б вже говорили про змову арбітрів. Втім, підопічні Сержіу Консейсау змогли відновити справедливість...

На 43-й хвилині Зайду пройшов Судакова на фланзі, віддав м'яч Пепе Акіно, а той скинув на лінію штрафного під удар Галену. Кат Шахтаря (2+1 у першому матчі проти "гірників") вистрілив з рикошетом, а сфера залетіла під ближню стійку. Різник не врятував. 2:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Другий тайм почався без замін. На жаль, він також почався з тиску Порту, хоча із безпосереднім загостренням у "драконів" справи йшли так собі. До 60-ї хвилини пригадується тільки стандарт, навіс з якого замкнув Таремі – Різник врятував донеччан! "Помаранчево-чорні" при цьому намагалися вийти в контратаку, але не вдавалося.

Маріно Пушіч вирішив під таку гру випустити Невертона, однак всього через дві хвилини після його появи Порту завдав фатального удару. Судаков віддав поперечний пас через півполя на Гочолейшвілі, однак Галену відібрав м'яч – а далі стався проникний пас на лівий край штрафного та постріл Таремі з гострого кута. 3:1! Катастрофа...

Після цього гра Шахтаря стала виглядати депресивно. Статистика ударів 12-4 за 20 хвилин хвилин до фінального свистка не залишала надій, а Порту не збирався зупинятись. На 66-й Пепе Акіно трішечки не дотягнувся до перспективної передачі Галену "шведою", на 69-й Пепе не зміг пробити з лінії воротарського (Зайду прострілював), а на 71-й Таремі прийняв приховану передачу від Еванілсона та завдавав удару метрів з з п'яти – неточно!

На 72-й хвилині Сікан дещо відродив інтригу. Данило виграв боротьбу за винос по лівому флангу, увірвався на лівий край карного майданчика, переграв Кардосу й пробив з гострого кута – м'яч же від Еуштакіу влетів у сітку. 3:2! Втім, вже на 75-й Порту відновив перевагу.

Спочатку Таремі замкнув Акіно на лінію воротарського (Трубін перевів над поперечкою), а подальший кутовий Пепе-ветеран відклеївся від Степаненка й розстріляв наші ворота. 4:2! Навіть після цього "гірники" не здались, організувавши панічний момент після навісу в штрафний "драконів", але на 83-й хвилині все було завершено остаточно.

Бондар не зміг обробити поганий пас назад, а Франсішку Консейсау одразу ж його накрив та влетів у карний майданчик. Далі пішов удар у дальній кут – 5:2! Шахтар відповів голом свіжого Егіналду на 87-й (асист в активі свіжого Невертона), чим встановив остаточний рахунок. 5:3!

Порту вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, відправивши Шахтар у Лігу Європи. На жаль. Втім, за такий виліт точно не може бути соромно. Донеччани залужили на оплески.

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