"Ми вдячні Японії та ФК Авіспа Фукуока за запрошення до себе на благодійний матч. Це дуже важливо для нашої країни й українців, адже ми знаємо, як Японія підтримує Україну. Ми тут для того, щоб продемонструвати всьому світові солідарність японського народу з українським народом.

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Тому хочеться, щоб на матчі був заповнений стадіон і щоб цю гру побачили в усьому світі. Окрема подяка українцям, які приїхали зустріти нас в аеропорту. Ми дуже раді побачити наших співвітчизників, тим більше тут є люди з Донецька, багато дітей. Дуже щирі та приємні емоції від цієї зустрічі", – цитує Степаненка клубна прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, благодійний матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня на Японському національному стадіоні. Початок о 12:00 за київським часом.

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